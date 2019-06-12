1,2 млрд рублей вложит резидент ОЭЗ «Дубна» в производство вакуумных пробирок

Как рассказал Вадим Хромов, инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей, будет создано 140 новых рабочих мест со средней зарплатой 50 тыс. рублей.

- В настоящий момент компанией уже завершено строительство первой очереди площадью более 6 тыс. кв. метров, - добавил зампред. - Для реализации проекта арендован земельный участок на территории ОЭЗ «Дубна» площадью 2,81 га. Завершить проект планируется в III квартале 2022 года. Также после ввода объекта в эксплуатацию компания планирует принять участие в конкурсе по компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры.

ООО «Гранат Био Тех» – медицинский научно-производственный комплекс по производству из пластика современных одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Компания создана в 2016 году и с августа того же года является резидентом ОЭЗ «Дубна».

- Правительство Московской области делает очень важную работу в части создания привлекательной инвестиционной среды и развития предприятий региона, - говорит генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. - В современных экономических условиях это правильный шаг, который мы – представители производства – ценим и поддерживаем. В свою очередь, это позволяет нам внедрять новейшие передовые технологии и обеспечивать область высокотехнологичными рабочими местами, а также производить современный, отвечающий всем требованиям мировых лидеров продукт для отечественных клинико-диагностических лабораторий.

В конце мая Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил компании «Гранат Био Тех» заем в 389 млн рублей на создание серийного производства медицинских двусторонних игл для взятия венозной крови. Его мощность составит 80 млн единиц продукции в год. В результате реализации проекта резидента ОЭЗ «Дубна» доля иностранных компаний на российском рынке может снизиться со 100 до 70%.