В этом легко можно убедиться, посетив выставку работ объединения «Дубненские лоскутушки» под названием «Золотые руки мастериц», которая открылась в читальном зале муниципальной библиотеки Левобережья.

Лоскутное шитье имеет древние традиции, уходящие корнями в историю народного творчества. Возникнув во многом благодаря бережливому отношению к использованию тканей, несмотря на угрозу полного исчезновения этого ремесла, сегодня в технике лоскутного шитья создаются изделия настоящего искусства, а его создателей можно по праву назвать художниками.

Объединение «Дубненские лоскутушки» было создано семь лет назад при Доме ветеранов. Уже позже на базе этого объединения был образован так называемый клуб кукольников, где все желающие обучаются мастерству создания лоскутных кукол. Чем же отличается лоскутные куклы от всех остальных, привычных нам, кукол? Тем, что они полностью шьются из хлопчатобумажной ткани – и при их создании не используются ни глина, ни фланель, ни мех, ни какой другой материал, разве только на лица кукол наносится немного акриловой краски.

На выставке в библиотеке представлены работы прекрасных дубненских мастериц –руководителя клуба Елены Яковлевой, а также Галины Ветохиной, Ларисы Пикаловой, Натальи Изместевой. Все они обладают особым творческим чутьем, художественным вкусом и, конечно же, терпением, без которого достичь хорошего результата просто невозможно.

Как рассказывает Елена Яковлева, сначала на изготовление кукол уходило довольно много времени – не было навыка, сноровки, да и создание кукольного образа – имеется в виду платье, волосы, носочки, ботиночки – требовало дополнительных усилий. Теперь все делается быстрее, что называется, на автомате. Бывает, кто-то находит в журналах фотографии красивых кукол, приносит их на занятия, и начинается настоящее творчество. Все женщины, конечно же, разные – и по темпераменту, и по характеру. Поэтому и куклы у них получаются разные. Лариса Пикалова мыслит образами – у нее все в руках горит. Галина Ветохина для внуков старается – ее куклы веселые и забавные. А Наталья Изместева – настоящий живчик – не успокоится, пока не сделает все до конца. У каждой из мастериц – свой стиль, свои цветовые решения, своя техника. Но всех их объединяет одно – они необыкновенные рукодельницы, искренне любящие дело, которым увлечены. А если человеку нравится то, чем он занимается, то все у него получается прекрасно.

К слову сказать, лоскутная кукла является элементом русского фольклора, такую куклу делали во всех уголках Руси. Она была оберегом, символом весны, таких куколок делали к разным праздникам: масленице, свадьбе, урожаю. Это одно из самых древних видов русского творчества. И хотя куклы, представленные на выставке, сделаны современными мастерицами, они являются своего рода носителями народной памяти, связующим мостиком между сегодняшним поколением детей и их прапрабабушками, которые в детстве не имели других игрушек. Куклы эти хочется разглядывать, брать в руки, ими хочется играть, сколько бы лет тебе ни было: они как будто излучают энергетику, заложенную добрыми руками изготовивших их мастеров.