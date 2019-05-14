Вниманию самозанятых!

В добровольном порядке воспользоваться этим режимом смогут те физические лица и индивидуальные предприниматели, кто не имеет наемных работников (самозанятые), производит и продает товары, оказывает услуги, зарабатывая на этом не больше 2,4 млн рублей в год.

Налоговая ставка, по которой рассчитывается налог, составляет 4% или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В эту сумму включены отчисления в фонд обязательного медицинского страхования.

Самозанятые будут иметь право на социальную пенсию по старости, а для получения страховой пенсии смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без посещения налоговой инспекции через мобильное приложение, на которое впоследствии будут ежемесячно приходить и извещения на уплату налога.

Подробнее узнать о новом налоговом режиме можно на сайте www.nalog.ru в разделе «Как стать плательщиком налога на профессиональный доход» и на разработанном налоговой службой сайте «Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» npd.nalog.ru

Помимо Московской области эксперимент пройдет до 2029 года в трех регионах России: Москве, Калужской области и Республике Татарстан. Налоговые ставки и предельная сумма выручки в этот период не изменятся.