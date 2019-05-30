Включение услуги «обращение с ТКО» в платежные документы МосОблЕИРЦ

На основании договора о расчетах, заключенного между МосОблЕИРЦ и Сергиево-Посадским региональным оператором, расчетный центр включает услугу «обращение с ТКО» в единые платежные документы (ЕПД).

В начале июня 2019 года жители 46 многоквартирных домов в г. Дубна получат ЕПД за май, в которых помимо начислений за электроснажение и взносов на капитальный ремонт, отдельной строкой отразится расчет платы за услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами».

Порядок оплаты услуг по вывозу и утилизации мусора изменился с 1 января 2019 года. Если раньше за вывоз мусора отвечали управляющие компании и плата за услугу входила в состав платы за содержание жилого помещения, то с января 2019 года стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов исключена из ставки за содержание и ремонт жилого помещения. Услуга перешла в разряд коммунальных и должна отражаться в платежном документе отдельной строкой.

Размер платы за услугу «обращение с ТКО» определяется исходя из тарифов, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 №690/34, нормативов накопления отходов, установленных Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 424-РМ, и площади занимаемого жилого помещения. В городском округе Дубна услуги по вывозу мусора оказывает региональный оператор по Сергиево-Посадской зоне ООО «Сергиево-Посадский РО».

В связи с тем, что с января 2019 года плата за услугу «обращение с ТКО» для жителей 46 домов не начислялась, в ближайшие месяцы плата за услугу будет рассчитываться с учетом доначислений.

Во избежание существенного повышения ежемесячной суммы к оплате доначисления будут производиться поэтапно. В платежных документах будут отражаться начисления за текущий период (месяц), а также доначисления за один неоплаченный ранее месяц.

Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ можно через платежные сервисы Сбербанка и отделения «Почты России». Кроме того, оплату без комиссии можно произвести через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ (доступно для бесплатного скачивания в AppStore и Google Рlay), а также в клиентском офисе МосОблЕИРЦ по адресу: г. Дубна, ул. Понтекорво, д.8