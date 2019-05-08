В ОМВД России по г.о. Дубна подведены итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Традиционно целью акции является формирование интереса к службе в полиции, повышение престижа образа сотрудника органов внутренних дел, а также воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к правоохранительным органам.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников полиции из разных подразделений и служб органов внутренних дел, в возрасте от 6 до 14 лет. Используя различные материалы, ребята подготовили тематические рисунки и поделки. Работы юных художников оценивало жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при ОМВД и отдел по работе с личным составом.

По итогам голосования лучшей была признана работа 8-летней Ани Лаврёновой, которая вместе с папой, начальником экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по г.о. Дубна майором полиции Артёмом Лаврёновым будут представлять работу на областном этапе конкурса.