В Дубне стражи порядка приняли участие в городском слёте «Юный друг полиции»

Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Дубна совместно с коллегами по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на железнодорожной станции г. Дмитров и Управлением народного образования Администрации города Дубны провели городской слёт отрядов «Юный друг полиции» на базе гимназии №11.
В проведении мероприятия были задействованы Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также отдел по делам молодёжи Администрации города Дубны. Цель слёта - военно-патриотическое воспитание и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
В соревновании приняли участие учащиеся восьми общеобразовательных учреждений города, в возрасте от 12 до 15 лет. Все участники слёта прошли несколько конкурсных этапов: «Правовая подготовка», «Медицинская подготовка», «Строевая подготовка», «Спортивная подготовка» и творческая программа «Наша визитная карточка».
Конкурсная программа завершилась подведением итогов и награждением победителей. По итогам пяти конкурсов третье место заняла школа №8 и №11, второе место школа №7, а победителями слёта стали юные друзья полиции из школы № 3.