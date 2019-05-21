В Дубне стражи порядка приняли участие в городском слёте «Юный друг полиции»

В проведении мероприятия были задействованы Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также отдел по делам молодёжи Администрации города Дубны. Цель слёта - военно-патриотическое воспитание и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

В соревновании приняли участие учащиеся восьми общеобразовательных учреждений города, в возрасте от 12 до 15 лет. Все участники слёта прошли несколько конкурсных этапов: «Правовая подготовка», «Медицинская подготовка», «Строевая подготовка», «Спортивная подготовка» и творческая программа «Наша визитная карточка».

Конкурсная программа завершилась подведением итогов и награждением победителей. По итогам пяти конкурсов третье место заняла школа №8 и №11, второе место школа №7, а победителями слёта стали юные друзья полиции из школы № 3.