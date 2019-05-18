В Дубне сотрудники полиции приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Цель акции - пропаганда здорового образа жизни, воспитание активной жизненной позиции и привлечение внимания к профессии полицейского.

На базе гимназии №11 вместе с наставниками из органов внутренних дел ребята выполняли разминку и комплекс несложных упражнений. Общественники рассказали школьникам, чем полезна утренняя зарядка, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму. К здоровому образу жизни мальчишек и девчонок приобщали также и госинспектора дорожного надзора ОГИБДД, которые рассказали о Правилах дорожного движения, напомнили о необходимости их неукоснительного соблюдения. Клирик Евгений Желяк побеседовал с детьми о духовных аспектах зависимости и акцентировал внимание несовершеннолетних на том, что высшая ценность человека - это его жизнь. Главное, следить за своим здоровьем и не иметь вредных привычек.

В завершении мероприятия правоохранители поздравили ребят с наступающими каникулами и рекомендовали не забывать в период летнего отдыха физкультуру.