В Дубне сотрудники полиции приняли участие в акции «Диктант Победы»

Данное мероприятие организовано совместными усилиями Управления народного образования Администрации города Дубны (ГОРУНО), Дубненского местного отделения партии «Единая Россия», общественного молодёжного движения «Волонтёры Победы» и Администрации г. Дубны.

Целью акции является повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи.

Данное мероприятие проходило на базе средней общеобразовательной школы №5. В торжественной обстановке, в актовом зале, все присутствующие чествовали ветеранов, которые рассказали о важности данного события. Церемония открытия сопровождалась концертной патриотической программой с выступлением Главы города Дубны. Как отметил член Общественного совета при ОМВД проведение таких акций способствует привлечению широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.

По завершению торжественной части все участники были распределены по аудиториям. Перед началом Диктанта все участники прошли регистрацию. Инструктаж по написанию теста был зачитан после вступительных слов организаторов Диктанта и завершения прямой трансляции из Центрального музея Великой Отечественной войны. По завершению Диктанта всем участникам были вручены грамоты.