В Дубне полицейские провели слёт активистов юных инспекторов движения

В проведении мероприятия были задействованы Дубненское территориальное управление ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» и центр дополнительного образования для детей «Дружба».

Целью слёта является воспитание законопослушных участников дорожного движения и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

В школьном состязании приняли участие отряды 9-ти общеобразовательных учреждений из числа учащихся от 11 до 14 лет. Команды соревновались на этапах: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», творческий конкурс «Визитная карточка отряда ЮИД». Призовые места по итогам слёта заняли: III место – отряд школы №9, II место – отряд гимназии №1, I место – отряд школы №5 который будет представлять город на областном слёте отрядов ЮИД.

Все участники мероприятия были награждены памятными подарками: медали от команды ТМПК и билеты на мультфильмы от кинотеатра "Волга-Волга" Дубна.