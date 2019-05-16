Тихонечко нам небо подпоёт

Большая и дружная «семья», включающая не только родственников трёх поколений, но и друзей, учеников, единомышленников создала в зале атмосферу настоящего братства, «боевого», туристского, музыкально-поэтического, патриотического и просто человеческого. Казалось, что зрители и артисты знают друг друга уже много лет. Отчасти это так и было. Вряд ли в Дубне найдётся человек, не попавший под обаяние и педагогическое влияние «дяди Вовы» и его команды.

Концерт «Только он не вернулся из боя» органично соединил песни и стихи военной поры, народные казачьи песни, бардовскую песню 1960-1980-х, песни из фильмов о войне, авторов и исполнителей – фронтовиков, детей войны и знавших о войне по рассказам старших. Многие хорошо знакомые песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, «Катюша», «Огонёк», «Землянка», «Журавли», «Смуглянка» исполнялись вместе с залом. «Любо, братцы, любо!» и «Когда мы были на войне», словно соединяли воинов Великой Отечественной, слушателей XXI века с многовековой боевой славой и традициями предков. Всех покорил артистизм и хорошая память юного чтеца, прочитавшего наизусть главу «Поединок» из поэмы «Василий Тёркин» А. Твардовского.

О войне можно рассказывать, не только описывая сражения, смерть, подвиги. Воспоминания о мирной жизни, о доме и семье, лирические и юмористические моменты только сильнее оттеняют все ужасы и противоестественность понятия «война». Становилось понятнее, за что сражались и отдавали жизнь люди, с каким настроем шли в атаку, что чувствовали, теряя самых близких и верных друзей.

Живые, многогранные образы помогли лучше ощутить себя духовными наследниками Победы.

Завершился концерт совместным с залом исполнением песни «День победы». Победа – не только торжество военной стратегии, но прежде всего превосходство жизни над смертью, памяти над забвением, добра и правды над жестокостью и ложью. Это сближает поколения, народы и даёт понимание, что война не должна повториться никогда и нигде.

Герои не умирают, они продолжают жить в своих потомках, в добрых делах, в красоте природы, в песнях и стихах. На таких мероприятиях, где голоса и души сливаются в общем хоре, это явственно чувствуется. И строки из песни к фильму становятся ближе и понятней:

Когда вы песни на земле поете,

Тихонечко вам небо подпоет.

Погибшие за Родину в полете,

Мы вечно продолжаем наш полет...

Мы вовсе не тени безмолвные

Мы ветер и крик журавлей...

Погибшие в небе за Родину

Становятся небом над ней.

(Е. Евтушенко, из к/ф «В небе «ночные ведьмы»)