«ТЕНЗОР»: итоги и перспективы

В итоговом докладе генеральный директор В.А. Голубев напомнил, что в прошлом году приборный завод отметил двойной юбилей: полвека с момента образования и 45-летие начала производственной деятельности. Виктор Алексеевич ознакомил участников собрания с основными показателями за 2018 год и особо подчеркнул, что «ТЕНЗОР» уверенно удерживает передовые позиции в производстве наукоемкой, высокотехнологичной продукции: АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами), систем противопожарной и физической защиты – и находится среди лидеров в соответствующем сегменте рынка. На все виды деятельности имеются лицензии, вся продукция сертифицирована.

Ведущим партнером приборного завода на протяжении многих лет остается Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»: в прошлом году в общем объеме реализации продукции на ее долю пришлось 54%. «ТЕНЗОР» стал одним из четырех промышленных предприятий Подмосковья, где будет внедрена система Госкорпорации «Росатом» по повышению производительности труда. Эта программа одобрена Президентом России и нацелена на повышение эффективности в работе отечественных производителей.

– Мы видим большие перспективы для нашего завода в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом» по этому направлению и начали внедрять систему бережливого производства на наших промышленных площадках, – отметил В.А. Голубев.

Он добавил, что в настоящее время изучаются возможности для привлечения предприятия в качестве индустриального партнера для образовательных учреждений, работающих в системе государственных грантов.

АО «ТЕНЗОР» названо «Самой информационно-открытой компанией 2018 года» в Дубне с вручением генеральному директору завода почетной грамоты за победу в этой номинации. В газетных и журнальных публикациях, новостных релизах, а также через интернет-порталы и соцсети жители наукограда, региона и страны получают подробную информацию об истории и традициях приборного завода, о сотрудниках и ветеранах, о передовых технологиях и инновационных разработках, о молодежной, кадровой и социальной политике, о сегодняшних и перспективных проектах.

– Всесторонний анализ рынка показал, что многие объекты Министерства обороны РФ, Росатома, а также Минпромторга, Ростеха, Росгидро, Минэнергетики и других отраслей промышленности испытывают потребность в интегрированных комплексах средств физической защиты и технических средствах охраны. У приборного завода «ТЕНЗОР» есть все возможности для того, чтобы занять эту нишу и выступить в качестве интегратора для крупных заказчиков, – сообщил в своем докладе В.А. Голубев.

Акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и другие внутренние документы, обозначенные в повестке дня годового собрания. Определен состав правления АО «ТЕНЗОР», продлены полномочия действующего руководителя предприятия, председателя и членов Совета директоров.