Светофор на въезде в Кимры

Магазин этот открыли на въезде в Кимры, не доезжая до моста. Хорошо, что парковка для машин расположена во внутреннем дворике. Если бы машины стояли вдоль дороги, было бы ужасно плохо парковаться. Грязно и сильно грязно перед магазином по весне и по осени. Помещение «Светофор» арендовал большое, для магазина - склада удобное. Внутри не тесно, хотя товаров везде много. Определённая система в ассортименте всё-таки прослеживается и это радует. Рассмотреть товар и оценить его вполне можно, подходы нормальные, доступ свободный.

Товары расфасованы, упаковки практически все заводские. Мясо - свинину, конечно, рубят и фасуют в магазине, мороженую рыбу тоже, но не всю, что-то приходит в заводских упаковках. Например колбасные и макаронные изделия, вся кондитерка. В принципе это удобно и даже очень. Особенно это удобно жителям деревень. Они могут позволить себе выезжать за продуктами и прочим товаром раз в месяц, а то и в два. Опять же могут кооперироваться с соседями и привозить товар в больших расфасовках, а потом просто делить его между собой, сколько кому нужно. Не у всех же в деревнях есть машины, а без них в «Светофор» попасть затруднительно.

Так вот, деревенские женщины договариваются и отправляют за товаром соседа, у которого есть машина. Компенсируют ему затраты на бензин и получают продукты с доставкой на дом. Всем удобно и выгодно. Для деревенских точно это бюджетный вариант. Потому, что расфасовки весят аж по 6 -7 кг в полиэтиленовом мешке. Да и многое другое можно брать прямо коробками, а потом на месте распределять кому сколько нужно.

Очень много в магазине химии, она лежит отдельно, довольно дешёвая, приличная по качеству и хорошо востребованная. А вот одежда и обувь в основном сплошной ширпотреб и довольно низкого качества. Откуда только везут и где её изготавливают? Притягивает взгляд невысокая цена, но потом даже ходовые вещи в таком исполнении не нужны. А жаль, было бы качество, было бы здорово. Цены доступные, приемлемые практически на все товары.

Поначалу некоторые вещи из текстиля смотрятся очень даже неплохо, но после стирки вид становится плачевный, многое идёт на выброс, например, простыни. После нескольких стирок простынь покрывается мелкими катышками, спать на ней неприятно, да и вид становится некрасивый. Считай вещь быстро идёт на выброс, а она только недавно куплена. Конечно, как сезонная, на дачу это неплохой бюджетный вариант. Но как привыкли покупать мы, т.е. для долгого пользования, это совсем не подходит. Нравится мне там посуда, дешёвая, разная, современная. Взгляд притягивает и цены доступные, появятся сколы или трещины выбросить не жалко.

На полках много консервов, разных и мясных, и рыбных. Иногда попадается неплохая тушёнка, но она ненамного дешевле, чем в супермаркетах. Не знаю, может, для тех, кто живёт в глухих деревнях дешёвая тушёнка это и товар, но для нас - нет. Рыбные консервы тоже оставляют желать лучшего, в банках много воды, да и рыба больше похожа на какие-то остатки и фирмы все неизвестные, брать опасаюсь, хотя смотрятся неплохо. Молочка дешёвая, наверно, неплохая. Много разных дешёвых приправ, чаёв. Много пакетированных соков, но они не очень вкусные, хотя однажды взяли в стеклянной таре вишнёвый напиток, и он оказался очень даже ничего. Летом в жару в самый раз.

По весне завезли в магазин массу полезных вещей для садоводов, правда, всё недёшево на мой взгляд. Лавочка 1000 рублей стоит. Её самому легче сделать. Обычная, маленькая, три человека сядут и всё, даже без спинки. Пластиковых летних сумок больше не завозят и давно. Сплошные банки, вёдра, тазики. Ассортимент в основном один и тот же. Туалетная бумага дешёвая и бумажные полотенца тоже, ещё большой выбор влажных салфеток. Всё-таки надо признать, что с товарами «Семафора» в доме появилось некоторое изобилие продуктов и химии, да и разных подручных мелочей тоже. Расфасовка делает своё дело. Купишь и сразу тебе кило. Хоть конфеты возьми, хоть зефир. Кстати, конфеты там в большинстве своём невкусные, хотя, смотрятся заманчиво, ярко и по цене более доступные, чем в наших магазинах.

Но ездим туда всё реже и везём всё меньше. Всё-таки там товар в основном низкосортный.