Сотрудниками полиции Дубны раскрыто присвоение денежных средств

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 25-летний уроженец Дмитровского района, который, находясь в должности исполняющего обязанности управляющего офисом продаж, являясь материально ответственным лицом, присвоил себе денежные средства из рабочей кассы и распорядился ими по своему усмотрению.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.