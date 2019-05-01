Социальные выплаты к 9 мая

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.04.2019 № 211/12 «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о внесении изменений в Порядок выплаты единовременной материальной помощи отдельным категория граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» государственным казенным учреждением Московской области "Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области" произведены выплаты следующим категориям граждан:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - 10 000 руб. каждому;

10 000 руб. каждому; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, - 5 000 руб. каждому;

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - 5 000 руб. каждому;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 5 000 руб. каждому;

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженикам тыла), - 5 000 руб. каждому.

Выплата материальной помощи произведена на основании сведений, имеющихся в Дубненском управлении социальной защиты населения, в беззаявительном порядке и тем же способом, что и меры социальной поддержки, предоставляемые в виде ежемесячных денежных компенсаций (выплат).

Гражданам, получателям материальной помощи, имеющим право на получение материальной помощи по нескольким основаниям, материальная помощь выплачивается по одному из них, предусматривающему наиболее высокий размер.

Гражданам из числа вышеназванных категорий, имеющим регистрацию по месту жительства в г.о. Дубне, материальная помощь которым ранее Дубненским управлением социальной защиты населения не производилась, необходимо обратиться с заявлением в Дубненское управление социальной защиты населения, предоставив следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

удостоверение о праве на льготы (кроме вдов (вдовцов) участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак).

Вдовы (вдовцы) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, представляют свидетельство о смерти супруга (супруги), свидетельство о браке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 212-70-95