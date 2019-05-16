Сквозь года звенит Победа

Праздничные торжества не закончились в первой половине дня митингами и возложением цветов. У стен библиотеки зрителей ждал большой полноценный концерт, длившийся более 2,5 часов.

Что мы, послевоенные поколения, знаем о войне, кроме скупых строчек из учебников истории и энциклопедий? С годами открываются новые, не доступные ранее факты и сведения. Ведущая программы Ольга Аникина освежила знания зрителей по истории, сделала это так трогательно и душевно. За сухими фактами и цифрами статистики перед слушателями встала боль и трагедия, воодушевление и героизм живых людей, всей нашей страны, голос целой эпохи и поколения. Звучали стихи военной тематики С. Щипачёва, М. Исаковского, Р. Рождественского, А. Суркова, А. Дементьева, Л. Ошанина.

Совершенно органично рассказ библиотекаря переплетался с музыкальными и поэтическими номерами. Выступали коллективы ДК «Октябрь»: хор «Русская песня» (рук. В.В. Немцев), «Мастера красноречия» (рук. Е.В. Фирсова), вокально-эстрадный ансамбль «Зажигай!» (рук. Н.П. Шурыгина). Зрителей особенно тронули стихи в исполнении чтецов Таисии Знариковой, Арсения Трягина, Сергея и Елисея Никоноровых. Дети искренне прониклись темой и смогли, несмотря на юный возраст, передать всю гамму чувств: любви к Родине, братской и материнской любви. Песни в исполнении Никиты Вагина, Александра и Екатерины Рябовых, Виктории Хахуриной, Виолетты Знариковой, Натальи Никоноровой передали духовную эстафету поколений от бойцов Великой Отечественной защитникам современной России («Знамя Победы», «Русский парень», «Я служу России» и др.). А под вальс «Тучи в голубом» некоторые из зрителей закружились, сделав сквер ещё и танцплощадкой.

Слушателей покорило пронзительное, берущее за душу исполнение военных песен Олегом Гусевым. Традиция русской песни ожила в выступлении трио «Ностальгия» в составе Геннадия Григорьева, Ирины Марковой, Натальи Тарасовой. Искусством художественной декламации стихов и отрывков из поэм порадовали слушателей чтицы Алла Коршунова и Галина Аксёнова, дубненские поэты Валентина Комарова, Александр Исаев. Стихи советских классиков М. Джалиля, М. Алигер и современные звучали, как завещание мира и любви между людьми и народами на Земле. Восхищение смелостью и ловкостью юной наездницы на лошади вызвал показательный номер с элементами вольтижировки от Юлии Носкиной. Всем выступавшим артистам в парке громко и от души аплодировали.

Маленьким зрителям были предложены свои развлечения. Помимо уроков пускания мыльных пузырей, ребят увлекли поделки из бумаги. Стаи белых бумажных голубей – символов мира «разлетелись» с пожеланиями от чистых детских сердец по улицам и переулкам Дубны. Самым непоседливым и активным были предложены подвижные игры на свежем воздухе: «Меткий стрелок», прыжки через верёвочку, перетягивание друг друга на палках, сбор важного стратегического «продукта» - «картошки», без которого бойцам не получить силушки богатырской для победы. Очередь из желающих испытать силу, ловкость, координацию выстроилась длинная.

Ветреная погода и малый возраст некоторых участников внёс свои коррективы. Не все задумки детского отдела библиотеки удалось осуществить. Но они обязательно реализуются в следующую встречу: викторина военной тематики, игра в разведчиков. Пакет с «донесением» ждёт своего часа. Главное, что дети получили истинное удовольствие, заряд душевной и физической бодрости, урок уважения к старшему поколению, к истории своей Родины, возможность самореализации. Взрослые получили возможность ненадолго оставить своих чад в надёжных руках, а потом наблюдать их заинтересованность и гордость за результаты своей творческой и спортивной деятельности.

Люди разных возрастов и интересов смогли найти занятие для себя на праздновании Дня Победы в сквере у библиотеки. От малышей до убелённых сединами ветеранов, детей войны – все остались довольны и благодарны сотрудникам библиотеки и ДК «Октябрь», творческим людям и талантам города Дубны. Закончился концерт, но память о дне 9 Мая, его историческом значении для всего мира, для поколения XXI века останется с нами навечно, как и благодарность тем, кто завоевал для нас Победу и свободу, возможность жить и радоваться.