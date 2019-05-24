Результаты оперативно-профилактического мероприятия «Неформал»

В период с 14 по 17 мая сотрудники полиции проверили по месту жительства 10 несовершеннолетних, из них 2 условно осужденных, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД.
Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал», которое направлено на выявление несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
В период с 14 по 17 мая сотрудники полиции проверили по месту жительства 10 несовершеннолетних, из них 2 условно осужденных, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД.
Также с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей были проверены места массового скопления молодежи, в том числе придворовые территории.
За время проведения ОПМ «Неформал» к административной ответственности было привлечено 20 человек, из них 7 несовершеннолетних, 10 законных представителей, 3 иных граждан, по которым составлены административные протоколы:
- По ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ»;
- По ст. 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»;
- По ст. 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»;
- По ст. 6.10. КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»;
- По ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои»;
- По ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»;
- По ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».