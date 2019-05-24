Результаты оперативно-профилактического мероприятия «Неформал»

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал», которое направлено на выявление несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

В период с 14 по 17 мая сотрудники полиции проверили по месту жительства 10 несовершеннолетних, из них 2 условно осужденных, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД.

Также с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей были проверены места массового скопления молодежи, в том числе придворовые территории.

За время проведения ОПМ «Неформал» к административной ответственности было привлечено 20 человек, из них 7 несовершеннолетних, 10 законных представителей, 3 иных граждан, по которым составлены административные протоколы: