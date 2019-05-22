Резиденты ОЭЗ «Дубна» получат гранты на реализацию проектов

Цель конкурса по программе «Коммерциализация» – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям в размере до 20 млн рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств. Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции.

- Всего на конкурс поступило 295 заявок из 54 субъектов Российской Федерации, - говорит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Подмосковье по числу поданных заявок вошло в первую десятку. От региона на конкурс было представлено 8 заявок, две из них - от компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» МЛТ и «Эйлитон», ведущих свою деятельность в сфере медицины, рекомендованы к финансированию на общую сумму 26 миллионов рублей.

Оба резидента успешно реализуют свои инновационные проекты на территории ОЭЗ «Дубна» и являются участниками Медико-технического кластера Московской области. Компания ООО МЛТ по итогам конкурса заключила договор, по которому ей предоставляется субсидия для подготовки производства, сертификации и вывода на рынок новых автоматов окраски биологических препаратов, необходимых для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями. Один из приборов - АФОМК-16-25 уже зарегистрирован и начал поступать в Российские лаборатории. Регистрация двух других начинается, причем не только в России, но и за рубежом. На экспорт приборы идут под фирменным наименованием Fastainer. Фонд содействия инновациям уже во второй раз высоко оценивает разработки этой компании. Полученные средства будут использованы на закупку новых станков и оборудования. Российские и зарубежные лаборатории получат новые эффективные приборы для цитологической и гистологической диагностики.

Заслуженно стал победителем конкурса и резидент ОЭЗ «Дубна» компания ООО «Эйлитон», представивший проект «Модернизация импортозамещающего производства вакуумных пробирок». Грант компания намерена использовать на закупку комплектующих и оплату процентов по кредиту банка ВТБ, в рамках представленного на конкурс проекта. Резидент особой экономической зоны готов полностью удовлетворить потребности здравоохранения Московской области в вакуумных и капиллярных пробирках уже в текущем году.