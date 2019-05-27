Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную...

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Социум     50     пн, 27.05.2019 - 13:12

О присвоении наименования вновь образованным улицам, находящимся в правобережной части города.

В соответствии с постановлением 108ПА-520 от 20.05.2019г. вновь образованным улицам, находящимся в правобережной части города, присвоены имена:

  • улице, расположенной параллельно дороге на улицу Юркино: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Васильковая (на схеме № 1);
  • улице, расположенной параллельно улице Васильковая: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Ромашковая (на схеме № 2);
  • улице, расположенной параллельно улице Ромашковая: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Цветочная (на схеме № 3);
  • улице, расположенной параллельно улице Цветочная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Земляничная (на схеме № 4);
  • улице, расположенной параллельно улице Земляничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Черничная (на схеме № 5);
  • улице, начинающейся от улицы Васильковой до улицы Черничная: Российская    Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Вишневый (на схеме № 6);
  • улице, начинающейся от улицы Васильковой до улицы Земляничная: Российская  Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Черешневый  ( на схеме № 7);
  • улице, начинающейся от улицы Васильковой до улицы Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Яблоневый (на схеме № 8);
  • улице, начинающейся от ул. Васильковой до улицы Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Облепиховый (на схеме № 9);
  • улице, расположенной параллельно улице Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Клубничный (на схеме № 10).
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Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/
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