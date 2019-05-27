Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную...

В соответствии с постановлением 108ПА-520 от 20.05.2019г. вновь образованным улицам, находящимся в правобережной части города, присвоены имена:

улице, расположенной параллельно дороге на улицу Юркино: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Васильковая (на схеме № 1);

улице, расположенной параллельно улице Васильковая: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Ромашковая (на схеме № 2);

улице, расположенной параллельно улице Ромашковая: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Цветочная (на схеме № 3);

улице, расположенной параллельно улице Цветочная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Земляничная (на схеме № 4);

улице, расположенной параллельно улице Земляничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Черничная (на схеме № 5);

улице, начинающейся от улицы Васильковой до улицы Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Вишневый (на схеме № 6);

улице, начинающейся от улицы Васильковой до улицы Земляничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Черешневый ( на схеме № 7);

улице, начинающейся от улицы Васильковой до улицы Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Яблоневый (на схеме № 8);

улице, начинающейся от ул. Васильковой до улицы Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Облепиховый (на схеме № 9);

улице, расположенной параллельно улице Черничная: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, переулок Клубничный (на схеме № 10).