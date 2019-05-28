Про инфраструктурные проекты, ветхое и аварийное жильё

Во всех городских СМИ неоднократно проходили материалы о выделении земельных участков под ИЖС многодетным семьям. В прошлом году состоялась жеребьёвка, а до 1 июля текущего года все участки должны быть поставлены на кадастровый учёт. Это означает, что в недалёком будущем Дубна прирастёт посёлком из более чем 380 домовладений. Сегодня администрация города ведёт активную работу по включению этой новостройки в областные проекты. Прежде чем начнётся строительство на этой территории необходимо проложить около 10 километров дорог. Ещё два инфраструктурных проекта позволят подвести к участкам электричество и газ.

Об этом на брифинге в администрации говорили глава города М.Н. Данилов и его заместитель А.А. Степаненко. Как известно, 12 марта распоряжение о создании на базе школы №4 Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Московский областной физико-математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского» было подписано губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым. 23 мая Совет депутатов проголосовал за это решение. Полномочия по выполнению всех юридических и организационных процедур переданы одному из учредителей проекта - администрации г. Дубны. Это означает, что учебное заведение вскоре получит статус юридического лица и руководителя.

На брифинге, как всегда, большое внимание пресса уделила вопросам граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Ответы были получены. Подробности в видео