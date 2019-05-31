При поддержке федерального Фонда развития промышленности резидент ОЭЗ «Дубна» создаст 135 рабочих мест

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, компания «Гранат Био Тех» из подмосковной Дубны получила одобрение займа по программе «Комплектующие изделия». С помощью этих средств предприятие организует серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови и создаст к уже имеющимся 65-ти рабочим местам еще 70.

- Мы поддерживаем инновационный проект компании «Гранат Био Тех» по организации современного высокотехнологичного производства, и впредь готовы создавать инвестору самые благоприятные условия, - отметил Вадим Хромов. – Сегодня отечественный спрос на двусторонние иглы в основном удовлетворяется китайскими, американскими и европейскими производителями. В результате реализации проекта резидента ОЭЗ «Дубна» доля иностранных компаний на российском рынке может снизиться со 100 до 70%.

Вадим Хромов добавил, что с помощью внедрения новых технологий резидент ОЭЗ «Дубна» будет производить продукт, который сможет конкурировать не только внутри страны, но будет иметь экспортный потенциал. Стоимость проекта составляет 486,9 млн рублей, и льготный заем в 389,3 млн рублей, предоставленный ФРП, станет для компании хорошим подспорьем в его реализации.

- В настоящее время в России полностью отсутствует производство двусторонних игл с камерами визуализации, - рассказал генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. - Это уже второй этап в гармоничном развитии проекта по созданию вакуумных систем для взятия и транспортировки венозной крови. На первом этапе мы реализовали производство вакуумных пробирок с различными наполнителями. Это производство полного цикла, мы осуществляем не только сборку, но и выпуск компонентов пробирок. Игла – неотъемлемая часть вакуумной системы, обеспечивающая качество преаналитического этапа проведения лабораторного исследования наравне с пробиркой, а наличие камеры визуализации облегчает работу процедурной медсестры, позволяя быстро и точно определить момент проникновения иглы в вену пациента, и снижает риск возникновения гематом и болевых ощущений.

Мощность высокотехнологичного серийного производства двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови - около 80 млн единиц продукции в год. В рамках проекта планируется запустить производство пластиковых компонентов иглы (камер визуализации и колпачков) с использованием высокоточных, полностью электрических, литьевых комплексов и уникальную автоматизированную сборочную линию. Продукция будет реализовываться через сеть дистрибьюторов, а также поставляться напрямую в медицинские учреждения.