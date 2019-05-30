Праздник для детей и их родителей

Все мы в детстве ждали праздников и подготовленных родителями к этому событию подарков.

Повзрослев мы понимаем, что для большинства из нас уже сам по себе этот период жизни и большой праздник, и ценный подарок. Понимаем также, что и празднику, и подаркам к нему мы обязаны взрослым.

Установлен этот праздник был в 1949 году Конгрессом международной демократической федерации женщин. Именно женщины привлекли внимание к недетским проблемам тех, кто не может постоять за себя самостоятельно.

Наша страна, как участник Конвенции о правах ребёнка, 1 июня будет отмечать Международный день защиты детей. В Дубне к этому событию подготовлена большая программа, которая пройдёт во всех частях города.

О том, какие, где и в какое время будут проходить мероприятия, нам рассказали начальник отдела культуры администрации Дубны Людмила Кузьминова и участница НКО «Перспектива спорта» Татьяна Овчинникова.

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