Святую память время не сотрёт

О знавших, что такое край передний.

Мы гоним мысль о том, что час придёт,

Когда останется из них один. Последний.

Былая юность где-то далеко,

Неровен пульс и прыгает давленье.

Ему нести сегодня нелегко

Груз славы боевого поколенья.

Неважно маршал или рядовой,

Грудь в орденах - побед живой наследник!

Стараясь строевым по мостовой,

По Красной площади пройдёт один. Последний.

Осколок старый - как удар под дых!

Но он пройдёт коленонепреклонный.

Последний, кто живей иных живых...

За ним полка Бессмертного колонны!

Сергей Гор 25.04.2017г.