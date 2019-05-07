Последний

Социум     180     вт, 07.05.2019 - 14:47

Вечная память и слава тем, кто героически сражался на фронтах, в подпольных организациях и в партизанских отрядах тем, кто самоотверженно трудился в тылу!  Всем, кто в годы Великой Отечественной войны ценой своей жизни отстоял жизнь нынешнего поколения. Помним, скорбим, гордимся!

ООО «Компания Контакт», редакция информпортала «Дубна РУ»

Святую память время не сотрёт

О знавших, что такое край передний.
Мы гоним мысль о том, что час придёт,

Когда останется из них один. Последний.

Былая юность где-то далеко,
Неровен пульс и прыгает давленье. 
Ему нести сегодня нелегко
Груз славы боевого поколенья.

Неважно маршал или рядовой,
Грудь в орденах - побед живой наследник! 
Стараясь строевым по мостовой,
По Красной площади пройдёт один. Последний.

Осколок старый - как удар под дых!
Но он пройдёт коленонепреклонный.
Последний, кто живей иных живых...
За ним полка Бессмертного колонны!
Сергей Гор 25.04.2017г.

 

Сергей Гор
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