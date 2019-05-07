Вечная память и слава тем, кто героически сражался на фронтах, в подпольных организациях и в партизанских отрядах тем, кто самоотверженно трудился в тылу! Всем, кто в годы Великой Отечественной войны ценой своей жизни отстоял жизнь нынешнего поколения. Помним, скорбим, гордимся!
ООО «Компания Контакт», редакция информпортала «Дубна РУ»
Святую память время не сотрёт
О знавших, что такое край передний.
Мы гоним мысль о том, что час придёт,
Когда останется из них один. Последний.
Былая юность где-то далеко,
Неровен пульс и прыгает давленье.
Ему нести сегодня нелегко
Груз славы боевого поколенья.
Неважно маршал или рядовой,
Грудь в орденах - побед живой наследник!
Стараясь строевым по мостовой,
По Красной площади пройдёт один. Последний.
Осколок старый - как удар под дых!
Но он пройдёт коленонепреклонный.
Последний, кто живей иных живых...
За ним полка Бессмертного колонны!
Сергей Гор 25.04.2017г.