Помнит сердце, не забудет никогда...

Тем более ценны забота и внимание, проявляемые к людям, пережившим войну и выстрадавшим Победу для всех нас.

27 апреля, в рамках проекта «Культура малой родины» дубненского отделения партии «Единая Россия» его координатором Николаем Сергеевичем Кукарниковым и председателем общественного совета Юрием Юрьевичем Карсаковым в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья была организована встреча для членов левобережного отделения Дубненской городской общественной организации ветеранов под председательством Нины Григорьевны Дьячковой.

Библиотека давно сотрудничает с Юрием Карсаковым, как музыкальным педагогом и исполнителем. Теперь мы узнали его и как общественного деятеля. Человек неравнодушный и отзывчивый на благие дела, он организовал своих коллег, бывших и нынешних учеников. Вместе они подарили столько радости и положительных эмоций нашим заслуженным и уважаемым гостям. Перед ветеранами выступили лауреаты музыкальных конкурсов Денис Абдрахманов и Николай Пацюк. Николай специально приехал из Москвы, будучи уже студентом консерватории и солистом театра. Своими молодыми, звучными голосами доставили удовольствие Николай Микелов, Юлия Кулько, Дмитрий Брунь и сам Юрий Карсаков. Аккомпанировала на пианино Вера Дмитриевна Решетникова. Хорошо знакомые всем песни военной поры гармонично сочетались со стихами о войне, проникновенно прочитанными Ольгой Николаевной Носовой.

Старшее поколение не осталось в долгу. Песни и стихи, так душевно исполненные не могли не вызвать в душах бурю эмоций. Вместе с артистами зал подпевал, долго аплодировал за «Память сердца» (так называлась литературно-музыкальная композиция), бережно и благодарно хранимую о тех незабываемых днях людьми, к счастью войны не узнавшими. «Землянку», «Катюшу», «Песенку фронтового шофёра», «Огонёк», «Жди меня, и я вернусь», «Смуглянку» пели, можно сказать, хором. Артисты просили зал поддержать их и не стесняться эмоций. В завершение концерта все вместе дружно грянули «День победы». Так, что даже стёкла в окнах и витринах вздрогнули. В глазах у многих пожилых гостей стояли слёзы. От лица Совета ветеранов исполнителям была выражена глубокая, искренняя благодарность.

Продолжилась встреча здесь же, но уже за накрытыми столами. Угостить ветеранов свежеиспечёнными пирогами помогла сеть пекарен «Семён Семёныч». Организовано было угощение дубненским отделением «Единой России». Но не пироги были в центре внимания. Главными героями праздника стали люди, заслужившие его и благодарность потомков. Накопившиеся воспоминания о пережитом буквально жгли сердце. Оставаться наедине с таким тяжким грузом невозможно. Требовалось выговориться и быть услышанными. Сочувствующая и понимающая аудитория внимательно слушала нелёгкий рассказ о военном детстве.

Людмила Иосифовна Трубчанинова поведала, что довелось пережить семье в оккупированном фашистами Крыму, прежде чем удалось добраться до «своих». В её детской памяти навсегда остались ежеминутное чувство страха, случаи предательства тех, кого считали друзьями.

Не так много осталось с нами, тех, кто воевал в действующей армии. Владимир Михайлович Башмаров, окончивший Соловецкую школу юнг, 14-летним мальчишкой на самом верху фок-мачты наблюдал за небом, отражал атаки мессершмиттов на союзнические караваны, шедшие в Архангельск. Море – непредсказуемая стихия, а к этому ещё прибавлялись постоянный риск от вражеских торпед, мин и налётов с воздуха. Но даже в такой обстановке находилось время для дружбы и подбадривающего слова, для юмора, заботы и участия, например к осиротевшим медвежатам, для интереса к новым знаниям, странам и даже для игры в футбол. Надо отметить, что и сейчас ветеран обладает хорошей памятью, много интересного знает и умеет увлекательно, грамотно рассказать об истории родного края, флота и России в целом. Для работы с подрастающим поколением в школах – это бесценная находка, что отметила для себя Нина Григорьевна.

Это рассказы только двух человек. А скольким ещё ветеранам, детям войны есть чем поделиться с молодёжью. Прежде всего, бесценным опытом духовной стойкости, щедрости, оптимизма и интереса к жизни, уважения к людям, к исторической памяти.

Зафиксировать эти воспоминания о решающем периоде истории нашей страны, характерах и подвигах, пережитых страданиях людей, а вместе с этим сохранить и духовную преемственность поколений чрезвычайно важно. Здесь необходимы общие усилия общественных организаций, образовательных и культурных учреждений. Через историю конкретных людей, семей, через историю родного края становится ближе и понятней история великой России. Мы гордимся, что наша библиотека тоже вносит свой скромный вклад в эту почётную миссию. Впереди сам праздник 9 Мая и много разных мероприятий для дубненцев разного возраста, посвящённых Дню Победы.