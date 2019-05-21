Полиция приглашает

ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности.
Список:
- Оперуполномоченных в уголовный розыск
- Участковых уполномоченных полиции
- Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя
- Юрист консультантов
- Главного бухгалтера
Требования к кандидатам:
- >возраст до 35 лет
- гражданство РФ
- категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации
- среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование
Гарантии:
- заработная плата от 45 тысяч рублей
- предоставление общежития в г. Дубне
- полный социальный пакет
- страхование жизни
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей
- санитарно-курортное обслуживание
По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова д.32, телефон: 8 (496) 214-65-62