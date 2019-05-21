Полиция приглашает

Объявления ОМВД     11     вт, 21.05.2019 - 20:11

ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности.

Список:

  • Оперуполномоченных в уголовный розыск
  • Участковых уполномоченных полиции
  • Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя
  • Юрист консультантов
  • Главного бухгалтера

 

Требования к кандидатам:

  • >возраст до 35 лет
  • гражданство РФ
  • категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации
  • среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование

 

Гарантии:

  • заработная плата от 45 тысяч рублей
  • предоставление общежития в г. Дубне
  • полный социальный пакет
  • страхование жизни
  • бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей
  • санитарно-курортное обслуживание

 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова д.32, телефон: 8 (496) 214-65-62

ОМВД
111 043
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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