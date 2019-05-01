Полиция приглашает

ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности:

Оперуполномоченных в уголовный розыск;

Участковых уполномоченных полиции

Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя;

Юрист консультантов;

Главного бухгалтера.

Требования к кандидатам

возраст до 35 лет;

гражданство РФ;

категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование.

Гарантии:

заработная плата от 45 тысяч рублей;

предоставление общежития в г. Дубне;

полный социальный пакет;

страхование жизни;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

санитарно-курортное обслуживание;

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, телефон: 8 (496) 214-65-62