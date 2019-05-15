Полезный опыт, перспективное сотрудничество

Целью делового визита при содействии Министерства промышленности и торговли Тверской области стало изучение опыта коллег по внедрению системы бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Начальник отдела бережливого производства Алексей Германов провел ознакомительную экскурсию по ТВЗ и рассказал, что за период внедрения системы выручка предприятия выросла вдвое при увеличении персонала на 20%.

Представители подмосковного приборного завода побывали в холодно-прессовом, рамно-кузовном, малярном и вагоносборочном цехах и увидели систему бережливого производства в действии. Она охватывает все сферы деятельности, применяется практически во всех процессах.

На встрече с генеральным директором ОАО «ТВЗ» Андреем Соловьем гости поделились своими впечатлениями, задали уточняющие вопросы.

– «ТЕНЗОР» заинтересован во внедрении системы бережливого производства, и мы намерены активно этим заниматься. Взяли на заметку один из мотивирующих методов – денежное поощрение сотрудников за предложения по улучшению работы системы. В свою очередь, провели для руководства ТВЗ презентацию высокотехнологичной, наукоемкой продукции нашего приборного завода. Так что будем продолжать взаимовыгодное сотрудничество по разным направлениям, – рассказал руководитель делегации АО «ТЕНЗОР» Сергей Самойлов.