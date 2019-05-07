Перекрытие движения по улице Попова

в рабочее время с 8:30 до 18:00 на участке ул. Попова от пересечения с ул. Энтузиастов до д. 9 по ул. Попова с 13.05.2019 г. по 02.07.2019 г.

в круглосуточном режиме на участке ул. Попова от пересечения с ул. Энтузиастов до д. 9 по ул. Попова с 22.05.2019 г. по 15.06.2019 г.

В схему движения маршрута № 9 с 13.05.2019 г. по 02.07.2019 г. внесены изменения:

Маршрут № 9 с 13.05.2019 г. по 02.07.2019 г. в обратном направлении будет следовать по ул. Энтузиастов до ул. 9 Мая и на пр-т Боголюбова до вокзала Большая Волга.