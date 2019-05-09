Организованность и неравнодушие жителей, ТКО и другие проблемы дубненского ЖКХ

Все мы ежедневно нуждаемся в надёжной крыше над головой и опоре-фундаменте под ногами, в питьевой воде, в возможности согреться, приготовить еду, в чистоте вокруг – всё это невозможно без постоянной, отлаженной работы городских служб, служб ЖКХ и их взаимодействия с жителями домов. Так или иначе, это касается всех, ведь мир не заканчивается за порогом нашей квартиры.

Всё больше горожан это начинает понимать. И поэтому они приходят на такие встречи: задать свои вопросы, обсудить наболевшие проблемы. Общественные деятели, предприниматели поделились своими юридическими, финансовыми знаниями, знанием обстановки с проблемами ЖКХ в городе и в конкретных домах. Не все горожане грамотны в этих вопросах, знают их до тонкостей. А значит, единственный выход – держаться вместе и действовать сообща, не оставаясь равнодушными к судьбам не только своей конкретной квартиры сейчас, но и к судьбе всего дома, к общегородским коммунальным проблемам, к будущему наследству своих же детей. Всё упирается в создание советов домой и инерцию, пассивность большого числа собственников.

А главное неумение, отсутствие привычки быть ответственными хозяевами общего имущества, конструктивно общаться и взаимодействовать не только друг с другом, сосед с соседом, но и с муниципальными чиновниками, с компаниями – управленцами. Ведь силы и время, потраченные в тяжбах и борьбе, в производстве множества бумаг можно было бы применить на полезные и нужные всем дела. Хорошо бы, чтобы это услышали не только собственники, но и ответственные должностные лица, например ГЕУК «Дубна». Уметь и не стесняться вести разъяснительную работу с населением, повышать грамотность потребителя юридическую, финансовую, в каких-то вопросах и техническую тоже важная задача. Такие встречи её отчасти решают.

Ответственные и знающие гости рассказали о порядке взаимодействия с Государственной жилищной инспекцией, о возможности сменить неэффективно работающую управляющую компанию и почему необходимо создавать домовые советы, о порядке взыскания долгов с неплательщиков за услуги ЖКХ.

Отдельно поговорили о проблеме отходов, в том числе крупногабаритных, о плате за вывоз мусора, о чистоте города. Сжигание мусора на территории Дубны явно не добавляет горожанам здоровья. И они уже собирают подписи под петицией о запрете мусорного беспредела.

Конечно, проблемы ЖКХ копились годами, часто запутанны, затрагивают интересы многих людей и в одночасье их не решить. Но кому-то уже прямо здесь дали конкретные разъяснения, советы, направили по конкретному пути решения, договорились о дальнейших совместных действиях и помощи.

Если у людей есть стремление обсуждать, услышать друг друга, решать проблемы – это уже половина пути к общей победе.