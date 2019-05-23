Охрана общественного порядка в летний период

Силами службы участковых уполномоченных полиции ежедневно будет осуществляться проверка гостиниц с целью контроля пребывания иностранных граждан на территории города.

Для вашей безопасности сотрудники патрульно-постовой службы ежедневно будут нести службу на улицах города.

ОМВД России по г. о. Дубна призывает жителей и гостей городского округа проявлять бдительность во время отдыха, следить за своими личными вещами, обращать внимание на незнакомых, вызывающих подозрение граждан. А также обращать свое внимание на оставленные в местах скопления людей большие сумки, пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение, и при их выявлении, не прикасаясь к ним, вызвать сотрудников полиции.

Обращаем внимание родителей на необходимость усиления контроля над своими детьми вблизи водоемов и других местах во избежание несчастных случаев.

Обо всех нарушениях, связанных с охраной общественного порядка и миграционного законодательства, а также о готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях – просьба немедленно сообщать по телефонам:

Дежурная часть ОМВД России по г. о. Дубна: 8 (496) 214-71-19, 8 (496) 212-29-04, или по номеру 02 (112)

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66

Ваш звонок может стать решающим и предотвратить чрезвычайную ситуацию!