О ремонте дорог в Дубне

На 2019 год в Дубне был утвержден перечень участков ремонта муниципальных автодорог с привлечением субсидий правительства Московской области (95% работ профинансировано из бюджета Московской области, 5% - из муниципального бюджета).
- 1. Проезд Автолюбителей - 5723 м2
- 2. Проезд Дмитровское шоссе – причал - 3870 м2
- 3. ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 - 6865 м2
- 4. ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ - 8539 м2
- 5. ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» - 9702 м2
- 6. Проезд к профилакторию «Ратмино» - 5622 м2
- 7. Проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная» - 2490 м2
- 8. ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей - 1770 м2
- 9. ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка - 5050 м2
- 10. пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до д.31 по пр. Боголюбова - 4110 м2
- 11. ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей - 3385 м2
- 12. ул. Молодежная от площади Мира до ул. Сахарова - 13415 м2
- 13. Проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец» - 1212 м2
План формировался с учетом мнения жителей города, которые проголосовали на портале «Добродел». Благодаря их активности в него были включены ремонтные работы на проезде Автолюбителей, проезде Дмитровское шоссе - причал, на улице Жолио Кюри и улице Ленинградская.
После проведения конкурсных процедур и заключения первых договоров, 10 мая был дан старт дорожным работам, которые на сегодняшний день активно продолжаются.
По состоянию на 22 мая завершен ремонт по следующим объектам:
- проезд Автолюбителей (подрядчик - ИП Калоян Р.Г.);
- проезд Дмитровское шоссе – причал (ИП Калоян Р.Г.);
- ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 (ИП Саблина М.В.);
- проезд к профилакторию «Ратмино» (ИП Саблина М.В.);
- ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка (ИП Калоян Р.Г.);
- ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей (ИП Саблина М.В.)
25-26 мая начнутся ремонтные работы на участках:
- ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (ООО «Опора»);
- ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» (ИП Калоян Р.Г.);
- проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная» (ИП Саблина М.В.);
- ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей (ИП Калоян Р.Г.);
- пр. Боголюбова от д.31 до ул. 9 Мая (ИП Калоян Р.Г.).
На сегодняшний день продолжаются конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ по двум объектам: ул. Молодежная (от площади Мира до ул. Сахарова) и проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец».
По окончании зимнего периода в апреле-мае в первую очередь был проведен ямочный ремонт на участках дорог по улицам Ленинградская, Мира, Центральная, Понтекорво и Жолио Кюри. В ближайшее время запланирован ямочный ремонт на улицах Макаренко, Володарского, Энтузиастов, Советская, Дмитровском шоссе (плотина ГЭС), улице Дружбы и проспекте Боголюбова.