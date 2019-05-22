О ремонте дорог в Дубне

1. Проезд Автолюбителей - 5723 м2

2. Проезд Дмитровское шоссе – причал - 3870 м2

3. ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 - 6865 м2

4. ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ - 8539 м2

5. ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» - 9702 м2

6. Проезд к профилакторию «Ратмино» - 5622 м2

7. Проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная» - 2490 м2

8. ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей - 1770 м2

9. ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка - 5050 м2

10. пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до д.31 по пр. Боголюбова - 4110 м2

11. ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей - 3385 м2

12. ул. Молодежная от площади Мира до ул. Сахарова - 13415 м2

13. Проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец» - 1212 м2

План формировался с учетом мнения жителей города, которые проголосовали на портале «Добродел». Благодаря их активности в него были включены ремонтные работы на проезде Автолюбителей, проезде Дмитровское шоссе - причал, на улице Жолио Кюри и улице Ленинградская.

После проведения конкурсных процедур и заключения первых договоров, 10 мая был дан старт дорожным работам, которые на сегодняшний день активно продолжаются.

По состоянию на 22 мая завершен ремонт по следующим объектам:

проезд Автолюбителей (подрядчик - ИП Калоян Р.Г.);

проезд Дмитровское шоссе – причал (ИП Калоян Р.Г.);

ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 (ИП Саблина М.В.);

проезд к профилакторию «Ратмино» (ИП Саблина М.В.);

ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка (ИП Калоян Р.Г.);

ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей (ИП Саблина М.В.)

25-26 мая начнутся ремонтные работы на участках:

ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (ООО «Опора»);

ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» (ИП Калоян Р.Г.);

проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная» (ИП Саблина М.В.);

ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей (ИП Калоян Р.Г.);

пр. Боголюбова от д.31 до ул. 9 Мая (ИП Калоян Р.Г.).

На сегодняшний день продолжаются конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ по двум объектам: ул. Молодежная (от площади Мира до ул. Сахарова) и проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец».

По окончании зимнего периода в апреле-мае в первую очередь был проведен ямочный ремонт на участках дорог по улицам Ленинградская, Мира, Центральная, Понтекорво и Жолио Кюри. В ближайшее время запланирован ямочный ремонт на улицах Макаренко, Володарского, Энтузиастов, Советская, Дмитровском шоссе (плотина ГЭС), улице Дружбы и проспекте Боголюбова.