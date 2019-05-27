О рекультивации, газификации и электрификации Дубны

Не надо лишний раз напоминать, что большинство жителей Дубны неравнодушны к экологической ситуации в городе. Небольшой, живописный остров-наукоград на берегу великой русской реки Волги, рек Сестра, Дубна и канала им. Москвы - по твёрдому убеждению жителей – не самое удачное место для размещения вредных производств.

О том, что предпринимается городскими властями для недопущения экологических проблем в Дубне, на очередной встрече с представителями СМИ рассказал глава города М.Н. Данилов.

Отмечалось также, что в центре внимания городских властей постоянно находятся важнейшие инфраструктурные проекты.

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