О плате ИЖС за вывоз мусора и обязанностях УК

Начиная с 1 января 2019 года одним из наиболее острых вопросов в коммунальной сфере стал вопрос по обращению с бытовыми отходами. В Дубне эта проблема, по словам М.Н. Данилова, решается успешно. В своих ответах по мусорной тематике глава города провёл, по сути, ликбез для собственников ИЖС и жителей МКД Дубны.

Кроме этого, М.Н. Данилов обратил особое внимание руководства управляющих компаний на их ответственность перед оплачивающими их услуги жителями. Услуги, которые обязаны оказывать но не оказывают некоторые управляющие компании.

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