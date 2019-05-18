О летнем спортивном сезоне в Дубне

17 мая в здании администрации Дубны на Балдина-2 прошёл очередной брифинг для СМИ. Со стороны руководства городом присутствовали: заместитель главы администрации по социальной сфере и торговле Беленко Роман Юрьевич, начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Дмитриенко Ольга Геннадьевна и начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Минаев Геннадий Анатольевич.

Г.А. Минаев рассказал собравшимся о предстоящих спортивных мероприятиях, которые пройдут в нашем городе с 17 мая по 12 июня.

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