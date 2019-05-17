О детском и материнском питании в Дубне

О том, кто, где и как может воспользоваться этой услугой, на встрече с журналистами рассказала эксперт отдела физической культуры и спорта администрации Дубны Ольга Игоревна Филиппова.

Услуга предоставляется бесплатно - гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам, зарегистрированным на территории Московской области и стоящим на учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения Московской области (Закон Московской области, принятый постановлением Московской областной Думы от 15.02.2006г № 2/169-п и приказ Минздрава МО №80 от 14 марта 2006 г.).

Отправить заявку на получение детского питания можно, оформив электронное заявление на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Первым шагом в оформлении услуги является согласие на предоставление достоверной информации и обработку персональных данных. Затем указывается представитель (родителю несовершеннолетнего ребенка необходимо выбрать «да»). Далее указываются данные заявителя (ФИО, дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС и паспортные данные), также заполняются данные свидетельства о рождении ребенка. Нужно указать контактную информацию (место жительства, адрес регистрации, телефон для связи и электронную почту). Оригиналы документов представляются при первом приеме в поликлинику.

В заявлении также указываются сведения о прикреплении к учреждению здравоохранения (муниципалитет, медучреждение, пункт выдачи питания, а также набор питания). Заявка автоматически попадет к лечащему врачу, который либо оформит рецепт, либо отклонит заявку с указанием причины, или же пригласит заявителя на прием.

После подачи заявления статус его рассмотрения можно отслеживать на сайте портала госуслуг Подмосковья. Рецепт придет также в электронном виде.

Максимальный срок оказания услуги составляет 7 рабочих дней. Срок регистрации заявления и комплекта документов производится за 1 рабочий день.

Подать заявку онлайн могут беременные женщины и кормящие матери, а также родители детей в возрасте до трех лет. При этом, заполняя заявку, можно выбрать набор продуктов и пункт его выдачи.

При подаче заявления необходимо обозначить, на кого будет оформляться молочная кухня:

дети от 0 до 3 лет

кормящая мать

беременная женщина

При выборе категории «Дети от 0 до 3 лет» обязательно нужно заполнить форму представителя заявителя – сюда вносятся данные родителя ребенка, и форму заявителя – данные ребенка, на которого оформляется рецепт.

Набор продуктов питания зависит от категории и возраста получателя.

Обязательными документами для представления в пункте выдачи питания при оказании услуги являются паспорт заявителя или представителя заявителя (копия), а также свидетельство о рождении ребенка (копия).

О​тказать в приеме документов могут в следующих случаях:

заявитель обратился за услугой, которую медицинская организация не предоставляет;

заявитель некорректно заполнил обязательные поля в форме интерактивного запроса на РПГУ.

Отказать в предоставлении услуги могут, если:

сведения, указанные в заявлении, противоречивы

категория заявителя не соответствует кругу лиц, имеющих право на получение услуги

заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя

заявитель уже получает питание в другой медицинской организации

в Единой медицинской информационно-аналитической системе отсутствует заключение о потребности в полноценном питании (в случае необходимости получения такого заключения в рамках предоставления услуги)

Также при отсутствии возможности оформления через портал государственных и муниципальных услуг Московской области получить услугу можно обратившись в медицинское учреждение и предоставив следующие документы:

заявление

ксерокопия страниц паспорта родителей (разворот с фотографией и страница с регистрацией по месту жительства)

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка

ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (ф. №8 Приказа ФМС России от 11.09.2012 г. №228)

Заявление на прикрепление к молочной кухне подается ежемесячно