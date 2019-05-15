Новая разработка резидента ОЭЗ «Дубна» выходит на рынок

Чем более технологичен подход к использованию воды как огнетушащего вещества, тем эффективнее ее применение. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) известны с середины прошлого столетия. В наше время эта технология получила второе рождение за счет компактных насосов плунжерного типа, которые создают рабочее давление до 150-200 атмосфер.

В течение нескольких лет специалисты службы главного конструктора АО «ТЕНЗОР», резидента ОЭЗ «Дубна», проводили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию устройств для генерации диспергированного потока воды с большой кинетической энергией – распылителей ТРВ высокого давления. Для подтверждения возможностей их применения приборный завод «ТЕНЗОР» с 2018 года в тесном сотрудничестве с ведущей профильной организацией – Всероссийским ордена «Знак Почета» научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России занимался натурными огневыми испытаниями установки пожаротушения ТРВ с разработанными на предприятии распылителями «Пелена».

Для достижения поставленных целей был переоборудован испытательный комплекс на территории института, разработана и согласована программа и методика натурных огневых испытаний, проведены около сотни опытов, часть из которых верифицирована и признана успешными. Теперь, по результатам огневых испытаний, будут разработаны ведомственные нормы пожарной безопасности, которые позволят проектировать и применять автоматические установки пожаротушения ТРВ «ТЕНЗОР» на различных объектах.

– Сегодня на рынке оборудования противопожарной защиты достаточно много разработок посвящено данному типу огнетушащего вещества, – рассказал заместитель главного конструктора АО «ТЕНЗОР» Олег Антипов. - Однако в процессе испытаний, проводившихся специалистами нашего предприятия, стало понятно, что автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой «ТЕНЗОР» имеют свою нишу и могут еще более эффективно тушить пожары любой сложности на различных объектах.

В настоящее время на автоматическую установку пожаротушения ТРВ «ТЕНЗОР» получены необходимые сертификаты, и она поставлена на Нововоронежскую АЭС-2 взамен установки германского производства, заложенной в первоначальный проект. В перспективе планируется поставка аналогичных установок на российские и зарубежные АЭС, также в данной разработке заинтересован Метрополитен г. Москвы.

Учитывая, что установка разработана с учетом максимально возможного импортозамещения (доля отечественных комплектующих и материалов достигает 90% для отдельных компонентов), приборный завод сократил сроки производства компонентов установки и минимизировал зависимость стоимости установки от курса иностранной валюты. Кроме того, проанализировав рынок, АО «ТЕНЗОР» применило в своей стратегии проектно-ориентированный подход, предлагающий проектировщику гибкую систему, характеристики которой можно задавать при помощи специальных карт заказа.