На работу на велосипеде

Социум     18     чт, 16.05.2019 - 10:07

17 мая Дубна присоединится к ежегодной Всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Акция призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам, одновременно укрепляя здоровье, а также улучшая транспортную доступность и экологию города.

Приглашаем к участию всех жителей города!

Почему велосипед?

  • 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.
  • Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по данному показателю, как автомобили, так и общественный транспорт.
  • Велосипед — самый экологичный вид транспорта.
Администрация Дубны
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Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/
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