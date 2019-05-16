17 мая Дубна присоединится к ежегодной Всероссийской акции «На работу на велосипеде».
Акция призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам, одновременно укрепляя здоровье, а также улучшая транспортную доступность и экологию города.
Приглашаем к участию всех жителей города!
Почему велосипед?
- 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.
- Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по данному показателю, как автомобили, так и общественный транспорт.
- Велосипед — самый экологичный вид транспорта.