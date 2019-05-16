На работу на велосипеде

Акция призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам, одновременно укрепляя здоровье, а также улучшая транспортную доступность и экологию города.

Приглашаем к участию всех жителей города!

Почему велосипед?