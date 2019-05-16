Компания «Радужные технологии» гарантирует безопасность

Проект резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Радужные технологии» предусматривает разработку программного обеспечения, которое используется в системах видеонаблюдения на объектах массового скопления людей: на стадионах, в метрополитене и аэропортах, гостиницах, образовательных и оздоровительных учреждениях. На днях одна из разработок резидента - система ситуационной видеоаналитики «Видеоинтеллект» получила сертификаты ФСБ России о соответствии требованиям постановления правительства РФ, которое устанавливает требования к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности.

После завершения сертификационных испытаний документы о соответствии требованиям ФСБ России были получены на такие программные модули системы «Видеоинтеллект», как детектор оставленных предметов, детектор движения в запрещенной зоне и детектор движения в запрещенном направлении. Наличие этих сертификатов обеспечит возможность использования ПО «Видеоинтеллект» в системах видеонаблюдения, работающих на транспортных объектах, в полном соответствии с российским законодательством. Таким образом, резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Радужные технологии» гарантирует качество выпускаемой продукции и продолжит развивать деловые отношения с серьезными партнерами.

У программного обеспечения «Видеоинтеллект» широкая сфера применения. С его помощью можно автоматически обнаруживать и оповещать о нештатных ситуациях, например, если произойдет «несанкционированный» проход пассажиров в запрещенные зоны метрополитена. Интеллектуальная система видеонаблюдения уже сейчас фиксирует бесхозные предметы,

проход посторонних в запрещенные зоны тоннелей и станций, нахождение человека на рельсах. Благодаря тревожному звонку, поступившему после оповещения о нахождении человека на железнодорожных рельсах, машинист заранее сможет снизить скорость, чтобы сохранить ему жизнь.

Разработанные резидентом ОЭЗ «Дубна» система видеонаблюдения и программное обеспечение «Видеоинтеллект», сведенные воедино, помогут увеличить эффективность работы сотрудников служб безопасности, а также сократить скорость реагирования на те или иные нештатные ситуации. Создание централизованной системы позволит им реагировать на нештатные ситуации в 10 раз быстрее по сравнению с традиционными способами.