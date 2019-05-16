Компания «Радужные технологии» гарантирует безопасность

Разработанная резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией «Радужные технологии» система ситуационной видеоаналитики «Видеоинтеллект» сертифицирована ФСБ России для транспортной безопасности.
Проект резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Радужные технологии» предусматривает разработку программного обеспечения, которое используется в системах видеонаблюдения на объектах массового скопления людей: на стадионах, в метрополитене и аэропортах, гостиницах, образовательных и оздоровительных учреждениях. На днях одна из разработок резидента - система ситуационной видеоаналитики «Видеоинтеллект» получила сертификаты ФСБ России о соответствии требованиям постановления правительства РФ, которое устанавливает требования к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности.
После завершения сертификационных испытаний документы о соответствии требованиям ФСБ России были получены на такие программные модули системы «Видеоинтеллект», как детектор оставленных предметов, детектор движения в запрещенной зоне и детектор движения в запрещенном направлении. Наличие этих сертификатов обеспечит возможность использования ПО «Видеоинтеллект» в системах видеонаблюдения, работающих на транспортных объектах, в полном соответствии с российским законодательством. Таким образом, резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Радужные технологии» гарантирует качество выпускаемой продукции и продолжит развивать деловые отношения с серьезными партнерами.
У программного обеспечения «Видеоинтеллект» широкая сфера применения. С его помощью можно автоматически обнаруживать и оповещать о нештатных ситуациях, например, если произойдет «несанкционированный» проход пассажиров в запрещенные зоны метрополитена. Интеллектуальная система видеонаблюдения уже сейчас фиксирует бесхозные предметы,
проход посторонних в запрещенные зоны тоннелей и станций, нахождение человека на рельсах. Благодаря тревожному звонку, поступившему после оповещения о нахождении человека на железнодорожных рельсах, машинист заранее сможет снизить скорость, чтобы сохранить ему жизнь.
Разработанные резидентом ОЭЗ «Дубна» система видеонаблюдения и программное обеспечение «Видеоинтеллект», сведенные воедино, помогут увеличить эффективность работы сотрудников служб безопасности, а также сократить скорость реагирования на те или иные нештатные ситуации. Создание централизованной системы позволит им реагировать на нештатные ситуации в 10 раз быстрее по сравнению с традиционными способами.