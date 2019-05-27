Как заместитель начальника полиции Дубны стал сыроваром

Под бдительным контролем сыровара Натальи Гелета можно смешать в кастрюле сливки, масло, шоколад и ром, а получившийся соус вылить на самый обычный тертый сыр. Готовую массу — гоммаж на языке сыроваров — нужно поставить в прохладное место. Через несколько часов из нее можно будет делать конфеты. Пока можно осмотреть сыроварню.

История сыроварни семьи Гелета началась тогда же, когда закончилась карьера Евгения — главы семьи — в полиции. Заместитель начальника МВД Дубны написал заявление об уходе, продал две машины, квартиру, взял кредит и, несмотря на уговоры коллег и родственников не ломать свою жизнь, начал в прямом и переносном смысле строить новую.

«На самом деле ничего удивительного, у всех есть свои увлечения и хобби. И это тот случай, когда увлечение стало делом нашей жизни», — поделился сыровар Евгений Гелета.

А причина тому — невинный подарок от супруги. На Новый год она подарила Евгению набор сыровара-любителя. Дальше — месяцы проб и ошибок, свои умения бывший полицейский отрабатывал на родных. И теперь семья Гелета производит больше 20 видов сыра, многие из которых — авторские, и названия для них придумываются уже во время дегустаций.

Ну, а какой сыр без чашечки кофе? Особенно, если и кофе тоже с сыром. Слабосоленый сыр, печенье, шоколадный сироп — все это смешать и вылить на двойной эспрессо. Кофе из сыра готов.

Тем временем гоммаж загустел, и можно формировать конфеты. Их вес должен быть не больше 12 граммов. Последний штрих — искупать конфеты в шоколадной ванне и ванне с печеньем. Затем их нужно снова охладить.