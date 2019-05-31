К 220-летию Пушкина

Концерты, выставки, литературные чтения и конкурсы проходят во всех регионах страны. И везде звучат бессмертные пушкинские строки. Накануне этой памятной даты в Дубненской муниципальной библиотеке Левобережья состоялась литературно-музыкальная композиция «Души волшебное светило», посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Читальный зал собрал большое количество любителей и ценителей прекрасного, а главное – много молодежи. Отдать дань памяти великому поэту пришли учащиеся Московского областного Аграрно-технологического техникума «Дубна». Волшебный мир музыки и поэзии представили известные в городе музыканты – певцы Татьяна Дробышевская и Олег Гусев, концертмейстер Ольга Елецкая. Высоким слогом русского романса объяснялись они в любви к великому поэту.

Поэзия Пушкина уже почти три столетия вдохновляла и вдохновляет композиторов на написание романсов. Несколько из них прозвучали в этот вечер на музыкально-поэтической встрече в библиотеке. В исполнении дубненских музыкантов ожила душа старинных романсов «Если жизнь тебя обманет» А. Алябьева, М. Глинки «Не пой, красавица, при мне…», Б.Шереметьева «Я Вас любил», Ц.Кюи «Царскосельская статуя». Все вокальные исполненные произведения отличались выразительностью, яркой мелодикой, слиянием поэтической и музыкальной составляющих.

В таинственный и чудодейственный поэтический мир Александра Сергеевича Пушкина помогли погрузиться и сотрудники библиотеки – Ольга Аникина и Наталья Калегина, а также участник творческой мастерской «Улыбка» Николай Аранович. Они подготовили литературно-поэтическую композицию, которая гармонично вписалась в музыкальную программу вечера. Прозвучали известные стихотворения поэта – «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Я Вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «Узник», «Пророк», «В крови горит огонь желания».

Общему эмоциональному восприятию происходящего способствовал и слайдфильм, подготовленный сотрудниками библиотеки. В завершении вечера стихотворения поэта проникновенно прочитали и учащиеся Аграрно-технологического техникума. Аплодисменты и слова благодарности зрителей говорили о том, что все, пришедшие в библиотеку, получили истинное удовольствие от встречи с великим русским поэтом, великими русскими композиторами.