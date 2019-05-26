«Историческое решение» Совета депутатов Дубны

В повестке дня Совета депутатов городского округа Дубна 23 мая первым вопросом стала корректировка муниципального бюджета на текущий год. Предлагаемые изменения предварительно изучались и обсуждались профильной депутатской комиссией под председательством Евгения Углова и были рекомендованы к принятию. «За» проголосовали все участники заседания.

Таким образом в местный бюджет включены безвозмездные областные субсидии на установку детских игровых комплексов – около 13 млн рублей, при софинансировании со стороны муниципалитета в размере 1%. По 5 млн рублей будут направлены на ремонт детского сада №18 «Мишутка» и школы №9 (средства регионального бюджета из фонда депутата Мособлдумы Дмитрия Кононенко). Предусмотрены расходы на организацию летнего отдыха детей и другие мероприятия.

За счет городской казны будет профинансирован технический и авторский надзор за ходом благоустройства Менделеевской набережной; на эти цели в местный бюджет заложено в общей сложности около 5,5 млн рублей.

– У нас имеется отрицательный опыт прошлых лет, когда реконструкция Комсомольской набережной проводилась без технического надзора; в результате часть работ осталась невыполненной, многое получилось не так, как задумывалось, –напомнил депутат Андрей Тамонов. – Чтобы не наступать на те же грабли, теперь контролировать процесс будет специализированная организация, которая определится на конкурсной основе. Сметная стоимость всего проекта благоустройства набережной Волги составляет 399 млн рублей, торги по поиску компании-подрядчика для первого этапа уже объявлены.

Депутаты заслушали и утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2018 год, обратив внимание на то, что уже второй год по итогам 12 месяцев он остается профицитным.

Так же единогласно утвержден отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна. Депутаты отметили большой объем и результативность проделанной работы. За 2018 год проведено 182 мероприятия по контрольной и экспертно-аналитической деятельности (в 2017 году 139); выявлено 42 нарушения и возмещено в бюджеты всех уровней более 11 млн рублей.

В марте было подписано распоряжение регионального правительства о создании в Дубне Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Московский областной физико-математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского». Губернатор Андрей Воробьев поручил министерству образования осуществлять от имени Московской области полномочия одного из учредителей АНОО. В свою очередь, депутаты наукограда передали полномочия по выполнению всех юридических и организационных процедур второму учредителю – Администрации городского округа Дубна.

– Историческое решение, которое может дать путевку в жизнь сотням детишек, – прокомментировал председатель Совета депутатов Сергей Куликов.

Завершающим вопросом стало внесение уточнений в схемы избирательных округов сроком на десять лет. Такая необходимость обусловлена вводом в эксплуатацию новых жилых домов и появлением в городской черте новых улиц. Кроме того, по федеральному законодательству желающие могут оформить прописку в садоводческих товариществах и стать избирателями. Все дополнения утверждены. Ближайшие выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября: жители наукограда определят новый состав Совета депутатов.