График приема населения Отделом по вопросам миграции ОМВД

Объявления ОМВД     8     чт, 16.05.2019 - 19:28

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги по адресу: ул. Луговая, д.26-А, телефон для справок: +7 926 2414357, телефон начальника Миграционного пункта № 1: +7 496 2147428

Наименование государственной услуги в сфере миграции и часы приёма:

Окно № 3, 4 — оформление разрешения на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства

  • Телефон: 8-926-241-43-57
  • Понедельник: с 14.00 – до 18.00
  • Вторник: с 09.00 – до 13.00
  • Среда: с 14.00 – до 18.00
  • Четверг: с 09.00 – до 18.00
  • Пятница: с 09.00 – до 13.00
  • Суббота, воскресенье – выходной день
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

 

Кабинет № 1 — оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан

  • Телефон: 8-926-241-43-57
  • Понедельник, воскресенье - выходной день
  • Вторник: с 14.00 – до19.00
  • Среда: с 9.00 – до 13.00
  • Четверг: с 14.00 – до 19.00
  • Пятница: с 14.00 – до 17.00
  • Суббота: с 09.00 – 17.00
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

 

Окно №3 - оформление гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства

  • Телефон: 8-926-241-43-57
  • Понедельник: 14.00 – 18.00
  • Вторник: 09.00 – 13.00
  • Среда: 14.00 – 18.00
  • Четверг: 09.00 – 18.00
  • Пятница: 09.00 – 13.00
  • Суббота, воскресенье – выходной день
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45 

 

Кабинет № 1 - оформление паспорта гражданина Российской Федерации удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации

  • Телефон: 8-926-241-43-57
  • Понедельник, воскресенье – выходной день
  • Вторник: с 14.00 – до 19.00
  • Среда: с 9.00 – до 13.00
  • Четверг: с 14.00 – до 19.00
  • Пятница: с 14.00 – до17.00
  • Суббота: с 09.00 – до 17.00
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

 

Окно №2 - миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства

  • Телефон: 8-926-241-43-57
  • Понедельник: с 14.00 – до18.00
  • Вторник: с 09.00 – до 13.00
  • Среда: с 14.00 – до 18.00
  • Четверг: с 09.00 – до 18.00
  • Пятница: 09.00 – 13.00
  • Суббота, воскресенье: выходной день
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

 

Окно №2 - приём уведомлений о заключении (расторжении) трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином

  • Телефон: 8-926-241-43-57
  • Понедельник: с 14.00 – до 18.00
  • Вторник: с 09.00 – до 13.00
  • Среда: с 14.00 – до 18.00
  • Четверг: с 09.00 – до 18.00
  • Пятница: с 09.00 – до 13.00
  • Суббота, воскресенье: выходной день
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

 

Окно №5 - выдача паспорта гражданина Российской Федерации и регистрационный учет граждан РФ (окно №5)

  • Телефон: 8-496-21-4-74-28, 8-926-241-43-57
  • Понедельник, воскресенье: выходной день
  • Вторник: с 14.00 – до 19.00
  • Среда: с 09.00 – до 13.00
  • Четверг: с 14.00 – до 19.00
  • Пятница: с 09.00 – до 13.00
  • Суббота: с 09.00 – до 13.00
  • Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

 

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).

ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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