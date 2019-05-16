График приема населения Отделом по вопросам миграции ОМВД

Наименование государственной услуги в сфере миграции и часы приёма:

Окно № 3, 4 — оформление разрешения на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства

Телефон: 8-926-241-43-57

Понедельник: с 14.00 – до 18.00

Вторник: с 09.00 – до 13.00

Среда: с 14.00 – до 18.00

Четверг: с 09.00 – до 18.00

Пятница: с 09.00 – до 13.00

Суббота, воскресенье – выходной день

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Кабинет № 1 — оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан

Телефон: 8-926-241-43-57

Понедельник, воскресенье - выходной день

Вторник: с 14.00 – до19.00

Среда: с 9.00 – до 13.00

Четверг: с 14.00 – до 19.00

Пятница: с 14.00 – до 17.00

Суббота: с 09.00 – 17.00

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Окно №3 - оформление гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства

Телефон: 8-926-241-43-57

Понедельник: 14.00 – 18.00

Вторник: 09.00 – 13.00

Среда: 14.00 – 18.00

Четверг: 09.00 – 18.00

Пятница: 09.00 – 13.00

Суббота, воскресенье – выходной день

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Кабинет № 1 - оформление паспорта гражданина Российской Федерации удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации

Телефон: 8-926-241-43-57

Понедельник, воскресенье – выходной день

Вторник: с 14.00 – до 19.00

Среда: с 9.00 – до 13.00

Четверг: с 14.00 – до 19.00

Пятница: с 14.00 – до17.00

Суббота: с 09.00 – до 17.00

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Окно №2 - миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства

Телефон: 8-926-241-43-57

Понедельник: с 14.00 – до18.00

Вторник: с 09.00 – до 13.00

Среда: с 14.00 – до 18.00

Четверг: с 09.00 – до 18.00

Пятница: 09.00 – 13.00

Суббота, воскресенье: выходной день

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Окно №2 - приём уведомлений о заключении (расторжении) трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином

Телефон: 8-926-241-43-57

Понедельник: с 14.00 – до 18.00

Вторник: с 09.00 – до 13.00

Среда: с 14.00 – до 18.00

Четверг: с 09.00 – до 18.00

Пятница: с 09.00 – до 13.00

Суббота, воскресенье: выходной день

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Окно №5 - выдача паспорта гражданина Российской Федерации и регистрационный учет граждан РФ (окно №5)

Телефон: 8-496-21-4-74-28, 8-926-241-43-57

Понедельник, воскресенье: выходной день

Вторник: с 14.00 – до 19.00

Среда: с 09.00 – до 13.00

Четверг: с 14.00 – до 19.00

Пятница: с 09.00 – до 13.00

Суббота: с 09.00 – до 13.00

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).