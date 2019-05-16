График приема населения Отделом по вопросам миграции ОМВД

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги по адресу: ул. Луговая, д.26-А, телефон для справок: +7 926 2414357, телефон начальника Миграционного пункта № 1: +7 496 2147428
Наименование государственной услуги в сфере миграции и часы приёма:
Окно № 3, 4 — оформление разрешения на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства
- Телефон: 8-926-241-43-57
- Понедельник: с 14.00 – до 18.00
- Вторник: с 09.00 – до 13.00
- Среда: с 14.00 – до 18.00
- Четверг: с 09.00 – до 18.00
- Пятница: с 09.00 – до 13.00
- Суббота, воскресенье – выходной день
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Кабинет № 1 — оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан
- Телефон: 8-926-241-43-57
- Понедельник, воскресенье - выходной день
- Вторник: с 14.00 – до19.00
- Среда: с 9.00 – до 13.00
- Четверг: с 14.00 – до 19.00
- Пятница: с 14.00 – до 17.00
- Суббота: с 09.00 – 17.00
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Окно №3 - оформление гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства
- Телефон: 8-926-241-43-57
- Понедельник: 14.00 – 18.00
- Вторник: 09.00 – 13.00
- Среда: 14.00 – 18.00
- Четверг: 09.00 – 18.00
- Пятница: 09.00 – 13.00
- Суббота, воскресенье – выходной день
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Кабинет № 1 - оформление паспорта гражданина Российской Федерации удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации
- Телефон: 8-926-241-43-57
- Понедельник, воскресенье – выходной день
- Вторник: с 14.00 – до 19.00
- Среда: с 9.00 – до 13.00
- Четверг: с 14.00 – до 19.00
- Пятница: с 14.00 – до17.00
- Суббота: с 09.00 – до 17.00
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Окно №2 - миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства
- Телефон: 8-926-241-43-57
- Понедельник: с 14.00 – до18.00
- Вторник: с 09.00 – до 13.00
- Среда: с 14.00 – до 18.00
- Четверг: с 09.00 – до 18.00
- Пятница: 09.00 – 13.00
- Суббота, воскресенье: выходной день
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Окно №2 - приём уведомлений о заключении (расторжении) трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином
- Телефон: 8-926-241-43-57
- Понедельник: с 14.00 – до 18.00
- Вторник: с 09.00 – до 13.00
- Среда: с 14.00 – до 18.00
- Четверг: с 09.00 – до 18.00
- Пятница: с 09.00 – до 13.00
- Суббота, воскресенье: выходной день
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Окно №5 - выдача паспорта гражданина Российской Федерации и регистрационный учет граждан РФ (окно №5)
- Телефон: 8-496-21-4-74-28, 8-926-241-43-57
- Понедельник, воскресенье: выходной день
- Вторник: с 14.00 – до 19.00
- Среда: с 09.00 – до 13.00
- Четверг: с 14.00 – до 19.00
- Пятница: с 09.00 – до 13.00
- Суббота: с 09.00 – до 13.00
- Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45
Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).