Гармония души

Очаровательная женщина с обволакивающим бархатным голосом – автор четырёх поэтических сборников, награждённая многими медалями за заслуги в области литературного творчества, за вклад в культуру и искусство России, сохранение традиций, долгое время не выступала с сольными поэтическими программами перед публикой и переживала, как примут дубненцы её и новый сборник «Наш странный вальс». Но Светлана волновалась напрасно, зрители тепло и душевно встретили её стихи, как новые, так и уже хорошо знакомые, полюбившиеся, ставшие песнями, сценическими постановками.

О чём пишет женщина? О том же, о чём в душе мечтает и думает каждый из нас, даже если не признаётся в этом: о любви, надеждах, мечтах и разлуках, разочарованиях, о красоте природы и магии слова, искусства, которые дают силы жить и творить. Поэтому автор считает, что нет «женской» и «мужской» поэзии. Её стихи обращены ко всем и близки, понятны многим вне зависимости от пола, социального статуса, отчасти и возраста. Главное, чтобы душе человека было близко поэтическое мироощущение, а сердце билось в унисон с потребностью автора любить и быть любимой. Таких понимающих и сочувствующих слушателей собралось много, полный зал.

Яркие метафоричные образы любви, как непростого танца вдвоём сквозь года, или женщины, такой же загадочной, игривой и ласковой, зализывающей раны под ударами судьбы и проживающей мифические девять жизней, как кошка — запомнились своей многогранностью, многозначностью, философским и тонким психологическим подтекстом.

На вечере звучали стихи в авторском исполнении, а также в исполнении присутствовавших чтецов: Аллы Коршуновой, Ольги Аникиной, Натальи Букварёвой. Баянист и композитор Геннадий Григорьев и певица Наталья Тарасова из трио «Ностальгия» исполнили песни на стихи Светланы. Были показаны видеозаписи с концертных выступлений поэтессы разных лет, в том числе записи песен на её стихи в исполнении Марины Сидорчук и Игоря Ярового, Юлии Оганесян, Сталины Папазовой в танцевальном сопровождении Инессы Пизик.

В зале присутствовали друзья и коллеги по перу: Валентин Уралов, Игорь Квасов, Валентина Соловьёва, которые поддержали Светлану и её успех. В сообществе дубненских поэтов не принято завидовать. Здесь пишут друг другу стихи, проникнутые искренней дружбой. Одно из них, посвящённое Светлане Пизик дубненским поэтом и историком И.Я. Шимоном, мы услышали на вечере. Наша гостья с глубокой признательностью рассказала о дружбе с талантливым дубненским поэтом Иваном Ярославовым (Шимоном) и его супругой.

Каждому стихотворению или песне слушатели горячо аплодировали. От сердечного тепла, разлитого в стихах и дружеском единении, весна царила не только за окном, но и в душах. Стихи влюблённой в жизнь, в людей, в красоту С. Пизик вселяют веру в победу счастья над всеми превратностями судьбы. Так оно и есть. Пока душа жива и способна любить, она не может быть несчастной. Обязательно найдётся вокруг что-то, способное вдохновить на добро, на творчество, на создание красоты и придать достойный, высокий смысл жизни.

Стихи нашей гостьи, такие же светлые, как её имя и мироощущение, не важно с грустинкой они или с долей женского лукавства, юмора. Этот свет распространяется в духовном и материальном мире по законам физики и Светланы Пизик. И становится больше улыбок, цветов и счастливых лиц. Мир становится добрее и прекраснее.

В завершение встречи от благодарных зрителей прозвучало много тёплых слов и пожеланий в адрес поэтессы. Поэзия жива и нужна и в прагматичном XXI веке. Надеемся, что у нас будет повод ещё не раз пригласить Светлану Петровну с выступлениями в нашу библиотеку.