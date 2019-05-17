Ещё раз о кори в Дубне

В конце апреля текущего года, на одной из встреч журналистов с представителями администрации Дубны обсуждалась ситуация с заболеванием дубненцев корью. Тогда осторожно говорилось о подозрениях на это опасное заболевание. На очередном брифинге 17 мая в администрации города заведующая организационно-методическим отделом ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" Осипова Наталья Владимировна отметила, что эти подозрения оказались не беспочвенными. Лабораторные исследования анализов, подтвердили заболеваемость пациентов корью.

Сегодня, Ситуация находится под контролем. Наряду с интенсивной работой врачей по лечению этого заболевания, самое пристальное внимание уделяется профилактике болезни, в том числе - прививкам.

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