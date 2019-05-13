Дубненские ветераны в День Победы на Красной площади

Побывать на таком параде – мечта каждого россиянина, однако посмотреть его с трибуны можно только при наличии специального приглашения от Правительства Российской Федерации, которое выдается ветеранам, их родственникам и почетным гостям столицы. Такое приглашение известный дубненский поэт Валентин Елисеевич Уралов в последнее десятилетие получает почти ежегодно. И впечатления всегда самые восторженные. «Этот парад оказался особенно масштабным, замечательно прошли и пешая, и механизированная колонна, жаль, что авиационную часть пришлось отменить из-за погодных условий», - рассказал ветеран.

Глядя на статного полковника в отставке, военной выправке которого могут позавидовать молодые военнослужащие, трудно представить, что бывшему фронтовику уже за 91! Валентин Елисеевич Уралов - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран боевых действий в «горячих точках», советский офицер, известный писатель, журналист, автор замечательных поэтических сборников. Его жизнь может составить сюжетную линию захватывающего литературного романа.

Родился ветеран в Пермской области, а детские и школьные годы его прошли в Нижнем Тагиле. Оттуда он перед войной успел съездить от школы в «Артек» - в последнюю мирную смену 1941 года. Оттуда же чуть не сбежал на фронт в школу юнг на Соловецкие острова – вернули с полдороги. Распорядись судьба иначе, он бы еще там познакомился с Валентином Пикулем, написавшим об этой школе интересную автобиографическую повесть - с семьей писателя Валентин Елисеевич дружил, проживая в Риге. 16-летним мальчишкой в августе 1944 года, пройдя курс бойца-парашютиста, он все-таки ушел добровольцем в армию, попав в последний военный призыв.

После окончания Челябинского училища авиации дальнего действия в августе 1945 года он был отправлен на Черное море в Крым, летал стрелком-радистом в морской, испытательной авиации. Затем учился в Военно-морском авиационное училище связи, которое в 1953 году перебазировалось в Ригу. Этому городу Валентин Елисеевич посвятил без малого полвека жизни. Военная служба нередко была связана с командировками: 3 года работал в Египте в аппарате Главного военного советника в ВС АРЕ - в период военных действий с Израилем; бывал на Кубе, в Германии, Австрии, Португалии, Польше, Болгарии, Венгрии и других странах. Служил в разных должностях политсостава, старшим преподавателем общественных наук в Рижском Высшем военно-морском инженерно-авиационном училище. Кадровый офицер советской армии ушел в отставку в звании полковника в 1979 году. Образование у заслуженного ветерана не только военное, Валентин Елисеевич окончил историко-филологический факультет Латвийского Госуниверситета. Уйдя из армии, работал в аппарате ЦК Компартии Латвии, был членом Советского Комитета солидарности стран Азии и Африки, Правления Всесоюзного общества «Знание».

Творческие люди среди кадровых военных – довольно редкое явление. Но тогда время было другое. Долгожданный мир после продолжительной войны дал возможность почувствовать невероятный вкус к жизни, настоящий прилив сил, эмоциональный подъем. На этой волне многие начинали писать стихи, музыку, открывали в себе таланты, о которых раньше не подозревали. Стараясь наверстать упущенное, получали не только среднее и высшее образование, но и учились игре на музыкальных инструментах, брали уроки вокала, с удовольствием участвовали в художественной самодеятельности. В воинских частях культуре тоже уделяли должное внимание.

С Латвией ветерана связывает насыщенная творческая жизнь и общественная деятельность. Стихи Валентин Елисеевич начал писать еще в юности, но именно в Риге он состоялся как поэт, писатель, журналист. Будучи опытным конферансье, начавшим эстрадную деятельность еще в 1948 году в Феодосии, вел концерты известнейших артистов в лучших концертных залах Риги. Обладая искрометным юмором, активно писал для эстрады миниатюры, пародии, фельетоны, организовывал пользующиеся огромной популярностью в те годы вечера политической сатиры. Всегда с успехом проходили поэтические вечера, на которых собирались поклонники его душевной поэзии.

В начале 2000-х Валентин Елисеевич вернулся в Россию. Около 10 лет он руководил литературным музеем Андрея Белого в г. Железнодорожном, а в 2013 году переехал в Дубну. Активная творческая жизнь у ветерана продолжается: почти ежегодно выходят новые поэтические сборники, у него насыщенный график выступлений. Большую часть концертного времени ветеран традиционно отводит военной тематике. Эхо минувшей войны звучит во многих произведениях автора. Ни один вечер не обходится без лирики: тема любви проходит через все творчество поэта.

С большим успехом Валентин Елисеевич выступает перед школьной и студенческой аудиториями. Его всегда с нетерпением ждут, с интересом слушают и долго не отпускают после выступлений. Он сам с удовольствием общается с ребятами. В числе других ветеранов войны и тружеников тыла он каждую смену посещает загородный лагерь «Сосновый Бор». Эти встречи давно стали традиционными. Свои стихи поэт всегда читает на память, во время концерта, не открывая ни одной книжки. У него особый талант владеть любой аудиторией, донести живую речь поэзии. А еще он человек удивительного обаяния и жизнелюбия.

Накануне празднования Дня Победы Валентин Елисеевич был приглашен и на прием Губернатора Московской области, где читал свои проникновенные стихи, посвященные военным воспоминаниям.

Главный эксперт, отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Евгения Штайн

Фото Людмилы Симбирцевой