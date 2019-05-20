Депутаты об утилизации опасных отходов, мусоросжигательном заводе, избирательных округах

Депутаты Дубны принимали активное участие в многочисленных мероприятиях, проходивших в первой половине мая. С особым чувством они поздравляли ветеранов в преддверии Дня Победы и вместе со своими земляками шли в колонне Бессмертного полка. Но даже в праздничные дни на постоянном депутатском контроле оставались социально значимые злободневные вопросы.

Многие дубненцы знают о том, что осенью прошлого года приостановлена деятельность ООО «Экология обращения отходов». Побывавшие на предприятии в левобережной части города депутаты, общественные активисты, представители городской администрации и сотрудники Госадмтехнадзора зафиксировали вопиющие нарушения правил хранения и утилизации медицинских, биологических и промышленных отходов. В конце апреля по иску надзорных органов состоялось выездное заседание суда…

А недавно стало известно о намерениях другой компании, ООО «СОВЭКО», построить по тому же адресу: Коммунальный проезд, 21 – мусоросжигательный завод. Общественность встревожена, инициативная группа организовала сбор подписей под обращением к губернатору Подмосковья.

– В 400 метрах от этого участка находится Северная канава, она впадает в Волгу, откуда осуществляется забор питьевой воды для Дубны и расположенных ниже по течению городов. Если имело место незаконное захоронение ртутьсодержащих ламп и других опасных отходов, то надо срочно проводить рекультивацию. Совет депутатов обратился в прокуратуру и Росприроднадзор с предложением организовать проверку. Мы также направили письмо руководителю фирмы «СОВЭКО» с просьбой отказаться от планов по сжиганию отходов на территории города и проинформировали о том, что большинство жителей Дубны против подобной деятельности. Письмо подписали 19 из 20 депутатов (один наш коллега был в командировке). По этому поводу у нас единая позиция: такая перспектива для наукограда неприемлема, – рассказал депутат Ярослав Викулин.

В преддверии майского заседания Совета депутатов горячая полемика возникла 16 мая при обсуждении очередной корректировки городского бюджета. После скрупулезного изучения постоянная комиссия по бюджету, финансам и налогам под председательством Евгения Углова одобрила большую часть поправок. По остальным депутаты запросили у исполнительной власти полный пакет документов. Помимо прочего, речь идет о финансировании за счет местного бюджета технического и авторского надзора при реализации проекта благоустройства набережной Волги, а это более 5 млн и свыше 330 тысяч рублей соответственно.

В единый день голосования 8 сентября Дубна определит новый состав Совета депутатов. Подготовка к выборной кампании уже началась. Постоянная комиссия по социальной политике, здравоохранению, работе с ветеранами и общим вопросам под председательством Павла Насонова внесла уточнения в схемы избирательных округов сроком на десять лет. Общее их количество остается неизменным: семь округов на левом берегу и тринадцать – на правом. Но обновляются границы в связи со строительством жилых домов и появлением новых улиц в городской черте. Возрастет и число избирателей, в том числе за счет жителей, оформивших прописку в садоводческих товариществах.

Все прозвучавшие на комиссии замечания войдут в итоговую версию документа для утверждения на ближайшем заседании Совета депутатов.

Совет депутатов городского округа Дубна