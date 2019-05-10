День Победы 2019 в Дубне

В этот день на мемориал Братские могилы в Дубне приходят люди самых разных профессий, возраста, интересов. К сожалению, участников Великой Отечественной войны, кому мы обязаны мирным небом, с каждым годом становится всё меньше и меньше. Но радует, что с каждым годом дубненцев, считающих День Победы своим личным, семейным праздником, становится всё больше.

Пока старшее поколение было рядом с нами, мы мало задумывались о его героическом прошлом. Тем более, что многие ветераны сами считали, что, защищая Родину от врага, они просто выполняли свой долг. Время показало, что без огромных, порой героических усилий, победить такого жестокого и коварного врага, который вероломно вторгся на нашу землю, невозможно.

С каждым годом открываются всё новые и новые подробности всего, что выпало на долю старшего поколения в суровые военные годы. Мы гордимся тем, что наши бабушки, дедушки, матери и отцы выстояли в суровые годы, победили фашистов и восстановили для всех нас разрушенную войной страну. О подвиге старшего поколения и нашем долге сохранения памяти говорили в выступлениях во время митинга на Братских могилах глава города М.Н. Данилов, председатель Совета депутатов С.А. Куликов, протоирей Дубненско-Талдомского благочиния Павел Мурзич.