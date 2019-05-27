Возможности, которые управленческой сфере дают сегодня цифровые технологии, существенно возросли. Колоссальные объёмы информации и быстро меняющаяся ситуация подразумевает сокращение времени принятия решений.

Подмосковье в числе первых берёт на вооружение и осваивает самые современные разработки. Частью реализации нацпроекта «Цифровая экономика» стало создание Центра управления регионом.

Подобная платформа, опираясь, к примеру, на данные портала «Добродел», без привычной бюрократической волокиты, позволяет оперативно реагировать на все возникающие в регионе проблемы. ЦУР будет круглосуточно работать во всех муниципалитетах Подмосковья.

Как эта система будет функционировать в Дубне, рассказал на встрече с журналистами глава города М.Н. Данилов.

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