Что изменит реконструкция в Дубне

Если внимательно присмотреться к тому, что происходит вокруг, можно отметить непреодолимое желание россиян навести в своём доме порядок. Дом, в данном случае надо понимать не только как крышу над головой, но и всё то пространство, внутри которого этот дом находится.

Всё больше людей выходят на субботники, всё чаще они участвуют в различных референдумах и опросах по теме благоустройства дворов, улиц, городов. Не исключение в этом процессе и жители наукограда Дубна.

На очередном брифинге, который прошёл 24 мая, глава города М.Н. Данилов, его заместители Н.А. Тимошенко, А.А. Степаненко и начальник управления инвестиций Е.О. Зименкова рассказали о планах реконструкции городских территорий.

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