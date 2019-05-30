Через века несущие свет

С красочной, самобытной программой здесь выступили детский фольклорный ансамбль «Урожай» и «Ладушки» (руководитель Марина Демина), а также фольклорный ансамбль «Смородина» (руководитель Степан Щеглов). Ведущая концерта – заведующая читальным залом библиотеки Ольга Аникина перед началом программы рассказала об истории праздника, традициях, связанных с ним.

Почти 12 веков отделяют нас от того времени, когда жили, творили великие славянские просветители Кирилл и Мефодий, которые не только перевели с древнегреческого языка на славянский главнейшие христианские книги, предложили славянам свой алфавит, но и воспитали целую плеяду учеников, от которых разрослось древо великой славянской культуры, - отметила она.

Это был прекрасный фольклорный концерт. В программе детского ансамбля «Урожай» были шуточные, хороводные, лирические песни различных регионов России. Было весело и интересно. Под аккомпанемент балалайки ребята исполнили прекрасные народные песни»», «Как у бабушки козел», «Поехал наш батюшка на базар». Порадовали зрителей и самые маленькие артисты – участники ансамбля «Ладушки», в котором занимаются дети дошкольного возраста.

Во всех исполняемых в этот вечер произведениях творческого коллектива «Смородина» можно было услышать раздолье родной земли, доброту и удаль русского характера, изумительную красоту родных напевов. Музыканты ансамбля «Смородина» исполняли семейно-бытовые, лирические, хороводные песни. Это песни, отобранные самим народом, и дошедшие до нас через века. У коллектива выработана единая манера пения, ансамбль звучал интонационно выразительно и стройно. Громкие аплодисменты зрителей вызвало совместное выступление Марины Дёминой и Степана Щеглова. В их исполнении прозвучали как русские народные песни, так и украинские.

Музыкальное сопровождение – балалайки, яркие народные костюмы артистов – всё это погрузило зрителей в атмосферу русской деревни, помогло лучше узнать и полюбить русскую народную песню во всей её глубине и разнообразии. Каждое выступление напоминало о том, как важно чтить традиции и беречь свои исторические корни. Концерт подарил ощущение теплоты, а также осознание того, что мы живы как народ, пока жива наша многогранная и светлая культура. Как-то на вопрос, почему его коллектив обратился именно к фольклору, руководитель ансамбля Степан Щеглов ответил так:

- Мне кажется, это естественная для человека музыка, которая лежит в основе многих сегментов – и в классической, и в рок-музыке. Если обратиться к творчеству русских композиторов, и не только русских, то можно увидеть, что многие авторы использовали в качестве лейтмотива своих произведений народные песни. Или стилизовали их под народные, где все коротко, просто и понятно.

Слушатели тепло встречали артистов, по окончании вечера искренне благодарили их за доставленное удовольствие, за встречу с прекрасной русской народной песней. Отрадно отметить, что в этот вечер было много юных зрителей. И это прекрасно, ведь фольклорная музыка помогает прикоснуться к богатейшим, уникальным пластам древней и самобытной народной культуры, услышать звучание самых заветных струн русской души. Искренняя любовь артистов к публике, к русской песне согрела душевным теплом сердца слушателей, пробудила живой интерес к этому пласту русской культуры. Это ещё раз доказывает, что народная песня всегда найдёт своих слушателей.