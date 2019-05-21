Есть имена, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Мы привыкаем к ним настолько, что нам кажется, что они всегда были с нами, и что мы знаем о них все. Но так ли это на самом деле?

Имя Максима Горького, 150-летие со дня рождения которого отмечалось в прошлом году, на слуху у всех, но знают о нем, и о его творчестве не так уж много. Вспомнить эпоху этого «пролетарского» писателя, еще и еще раз вернуться к его самым известным произведениям – такую задачу поставила перед собой хорошо знакомая в нашем городе актриса Сталина Папазова – постоянный участник литературных и музыкальных вечеров, проходящих в библиотеке Левобережья.

«Безумству храбрых поем мы песню» – так назвала она свою литературную композицию, с которой выступила в читальном зале библиотеки Левобережья. Перед началом вечера, как всегда, была зажжена свеча на столе, и зрители с помощью ведущей перенеслись, в казалось бы совсем недавнюю, но уже такую далекую эпоху – эпоху коренных революционных преобразований в жизни России.

До слушателей в зале ведущая прежде всего старалась донести мысль о том, что целью своего творчества Горький считал идею пробуждения в человеке чувства гордости за самого себя. В своих произведениях он говорил о том, что человек — самое лучшее, самое святое в жизни, и кроме него — нет в жизни ничего, достойного внимания. На вечере в исполнении Сталины Папазовой прозвучали поэма в прозе «Человек», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», легенда о Данко из рассказа «Старуха Изергиль». Необыкновенно эмоциональное, талантливое, очень артистичное исполнение этих произведений произвело большое впечатление на зрителей. Они хорошо прочувствовали ту романтическую ситуацию противоборства сильного человека с окружающим его миром, а также проблему человека как личности вообще. Главный мотив этих произведений – это жажда подвига, стремление посвятить свою жизнь, свои свободолюбивые порывы людям. Так, Данко, чтобы осветить путь заблудившимся во мраке людям, вырывает из груди сердце. И оно, как пылающий факел, светит им во мраке, спасает от смерти.

Идею подвига, возвышенного и облагораживающего, Горький вложил в свою знаменитую "Песню о Соколе". Сокол – олицетворение борца за народное счастье: ему присущи презрение к смерти, храбрость, ненависть к врагу. В образе Сокола Горький воспевает "безумство храбрых".

В "Песне о Буревестнике" писатель с необычайной силой выразил свое предчувствие нарастающей революции. Он воспевал близкую, несомненную революционную бурю: Буревестник – воплощение героизма. Он противопоставлен глупому пингвину, гагарам и чайкам, которые стонут и мечутся перед бурей: "Только гордый Буревестник реет смело и свободно над ревущим гневно морем". Эти знаменитые строки из хорошо известных всем произведений писателя в исполнении Сталины Папазовой проникли в самое сердце, душу каждого присутствующего на вечере.

Борьба – вот слово, наиболее точно выражающее сущность таланта, смысл всей жизни великого писателя. Борьба – за человека; борьба – против рабства труда и мысли, против бездуховности и бесчеловечности буржуазного мира. Таким он начинался; таким был всю свою сложную и яркую жизнь, - так писали о нем критики.

Действительно, Максим Горький – это эпоха. Это исключительно "своевременный" писатель, который выразил самые сокровенные чаяния своей эпохи. Литературная композиция по произведениям Максима Горького, подготовленная Сталиной Папазовой, не оставила равнодушным никого из сидящих в зале. Казалось бы, что «Буревестник социалистического реализма», как называют критики Максима Горького, и наше время – вещи не сопоставимы, но…зал был заполнен. И почти полтора часа времени литературного вечера пролетели незаметно.